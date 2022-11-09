Anadolu: Украина подставила Запад

Anadolu: Украина нарушила безопасность в Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинский кризис ослабил безопасность Запада, ЕС и США, сообщает Anadolu Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Безопасность Запада напрямую связана с Ближним Востоком и в основе этой связи лежит Черное море. Поэтому украинский кризис ослабил безопасность акватории и поставил под угрозу западные страны, ЕС и США. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Безопасность Запада напрямую зависит от стабильности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, между которыми находится Черное море. Украинский кризис подорвал безопасность акватории и поставил под угрозу судоходство и перевозки продовольствия», — сообщает агентство.

Новость по теме
Что такое зерновая сделка России и Украины

Издание отмечает, что безопасность Запада, особенно ЕС и США, напрямую связана с безопасностью как Ближнего Востока, так и Центральной Азии, и в основе этой связи лежит Черное море. «Из-за кризисов и проблем безопасности на Ближнем Востоке важность энергетических ресурсов для прохождения через Черное море за последние 20 лет еще больше возросла», — добавило агентство.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что Россия 29 октября приостановила свое участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна. После Россия возобновила участие в зерновой сделке, получив от Украины гарантии безопасности.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Безопасность Запада напрямую связана с Ближним Востоком и в основе этой связи лежит Черное море. Поэтому украинский кризис ослабил безопасность акватории и поставил под угрозу западные страны, ЕС и США. Об этом сообщает агентство Anadolu. «Безопасность Запада напрямую зависит от стабильности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, между которыми находится Черное море. Украинский кризис подорвал безопасность акватории и поставил под угрозу судоходство и перевозки продовольствия», — сообщает агентство. Издание отмечает, что безопасность Запада, особенно ЕС и США, напрямую связана с безопасностью как Ближнего Востока, так и Центральной Азии, и в основе этой связи лежит Черное море. «Из-за кризисов и проблем безопасности на Ближнем Востоке важность энергетических ресурсов для прохождения через Черное море за последние 20 лет еще больше возросла», — добавило агентство. Ранее Минобороны РФ сообщили, что Россия 29 октября приостановила свое участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки ВСУ российских кораблей Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна. После Россия возобновила участие в зерновой сделке, получив от Украины гарантии безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...