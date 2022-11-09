09 ноября 2022

Гуманитарная миссия ООН готовится войти в Херсон

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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон
В ООН заявили о готовности войти в Херсон для помощи Фото:
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Представители гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи. Об этом заявила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле.

«Гуманитарная миссия будет готова предоставить помощь, как только мы получим гарантии безопасности», — сказала Стефани Трембле на брифинге. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трембле заявляла, что ООН продолжит отправлять гуманитарную помощь Украине. По ее словам, очень сосредоточены на планировании и оказании гуманитарного содействия Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Киев перешел к контрнаступлению на Херсонском направлении, однако Вооруженные силы РФ отбивают все атаки украинских войск. Позже командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение о перегруппировке войск в Херсоне.

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Представители гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи. Об этом заявила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле. «Гуманитарная миссия будет готова предоставить помощь, как только мы получим гарантии безопасности», — сказала Стефани Трембле на брифинге. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Трембле заявляла, что ООН продолжит отправлять гуманитарную помощь Украине. По ее словам, очень сосредоточены на планировании и оказании гуманитарного содействия Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Киев перешел к контрнаступлению на Херсонском направлении, однако Вооруженные силы РФ отбивают все атаки украинских войск. Позже командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение о перегруппировке войск в Херсоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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