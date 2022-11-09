Гуманитарная миссия ООН готовится войти в Херсон

10 ноября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

В ООН заявили о готовности войти в Херсон для помощи Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи. Об этом заявила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле. «Гуманитарная миссия будет готова предоставить помощь, как только мы получим гарантии безопасности», — сказала Стефани Трембле на брифинге. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Трембле заявляла, что ООН продолжит отправлять гуманитарную помощь Украине. По ее словам, очень сосредоточены на планировании и оказании гуманитарного содействия Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Киев перешел к контрнаступлению на Херсонском направлении, однако Вооруженные силы РФ отбивают все атаки украинских войск. Позже командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение о перегруппировке войск в Херсоне.

Представители гуманитарной миссии ООН готовы войти в Херсон для обеспечения помощи. Об этом заявила заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Трембле. «Гуманитарная миссия будет готова предоставить помощь, как только мы получим гарантии безопасности», — сказала Стефани Трембле на брифинге. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Трембле заявляла, что ООН продолжит отправлять гуманитарную помощь Украине. По ее словам, очень сосредоточены на планировании и оказании гуманитарного содействия Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Киев перешел к контрнаступлению на Херсонском направлении, однако Вооруженные силы РФ отбивают все атаки украинских войск. Позже командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение о перегруппировке войск в Херсоне.