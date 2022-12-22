Российский боец рассказал о провокациях украинских диверсантов на запорожском направлении

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Провокации со стороны диверсантов ВСУ происходят регулярно, рассказал Степан Лопатин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты регулярно совершают провокации на запорожском направлении, в том числе обстреливают гражданскую инфраструктуру. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Степан Лопатин, позывной «Злой», командир группы специального назначения.

«Провокации идут всегда. Часто бывает так, что снаряды противника прилетают в жилые постройки, которые расположены здесь неподалеку. Это ли не провокации?», — заявил Лопатин. Он подчеркнул, что бойцы под его командованием не поддаются на провокации ВСУ и продолжают сохранять свои позиции в ожидании дальнейших указаний.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также одна из важнейших задач — защита мирного населения Донбасса.

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Украинские диверсанты регулярно совершают провокации на запорожском направлении, в том числе обстреливают гражданскую инфраструктуру. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Степан Лопатин, позывной «Злой», командир группы специального назначения. «Провокации идут всегда. Часто бывает так, что снаряды противника прилетают в жилые постройки, которые расположены здесь неподалеку. Это ли не провокации?», — заявил Лопатин. Он подчеркнул, что бойцы под его командованием не поддаются на провокации ВСУ и продолжают сохранять свои позиции в ожидании дальнейших указаний. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также одна из важнейших задач — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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