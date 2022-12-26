В Центробанке назвали причины стабильности ключевой ставки

Запред ЦБ Заботкин: ключевая ставка соответствует балансу рисков

27 декабря 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Ключевая ставка осталась прежней из-за соблюдения баланса рисков, заявил Алексей Заботкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк (ЦБ) не изменил ключевую ставку в декабре потому, что ее уровень соответствует инфляционной картине и балансу рисков. Об этом рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Центральный банк не меняет ключевую ставку, это значит, что ее текущий уровень соответствует тому, что предписано текущей инфляционной картиной и балансом рисков», — передает слова Алексея Заботкина РБК. По его мнению, корректировка ключевой ставки связана с изменением ситуации. Также Заботкин отмечает, что текущий уровень инфляционного давления остается уменным. Однако текущий курс ЦБ по ключевой ставке в 7,5% позволит стабилизировать инфляцию к 4% к 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что на повышение уровня ключевой ставки могут оказать влияние расходы на льготные ипотечные программы. При этом, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что оно вряд ли будет серьезным.

Центробанк (ЦБ) не изменил ключевую ставку в декабре потому, что ее уровень соответствует инфляционной картине и балансу рисков. Об этом рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Центральный банк не меняет ключевую ставку, это значит, что ее текущий уровень соответствует тому, что предписано текущей инфляционной картиной и балансом рисков», — передает слова Алексея Заботкина РБК. По его мнению, корректировка ключевой ставки связана с изменением ситуации. Также Заботкин отмечает, что текущий уровень инфляционного давления остается уменным. Однако текущий курс ЦБ по ключевой ставке в 7,5% позволит стабилизировать инфляцию к 4% к 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что на повышение уровня ключевой ставки могут оказать влияние расходы на льготные ипотечные программы. При этом, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что оно вряд ли будет серьезным.