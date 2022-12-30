Кулеба призвал запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

30 декабря 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украины призывал закрыть россиян на замок Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с предложением закрыть россиян на замок в границах России. Такое заявление он сделал в интервью изданию «РБК Украина». «Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», — сказал Кулеба. Он также отметил, что хочет убедить западных партнеров в том, что Россия не изменится, даже если изменится власть. Ранее Кулеба выступил с заявлением, что сохранение нейтралитета по отношению к России равно ее поддержке, передает телеканал 360. Также он призывал Запад к развалу России.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с предложением закрыть россиян на замок в границах России. Такое заявление он сделал в интервью изданию «РБК Украина». «Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», — сказал Кулеба. Он также отметил, что хочет убедить западных партнеров в том, что Россия не изменится, даже если изменится власть. Ранее Кулеба выступил с заявлением, что сохранение нейтралитета по отношению к России равно ее поддержке, передает телеканал 360. Также он призывал Запад к развалу России.