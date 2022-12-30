Кулеба призвал запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

Глава МИД Украины призывал закрыть россиян на замок
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с предложением закрыть россиян на замок в границах России. Такое заявление он сделал в интервью изданию «РБК Украина».
«Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», — сказал Кулеба. Он также отметил, что хочет убедить западных партнеров в том, что Россия не изменится, даже если изменится власть.
Ранее Кулеба выступил с заявлением, что сохранение нейтралитета по отношению к России равно ее поддержке, передает телеканал 360. Также он призывал Запад к развалу России.
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