Кулеба призвал запихнуть россиян в их границы и закрыть на замок

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Глава МИД Украины призывал закрыть россиян на замок Фото:

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с предложением закрыть россиян на замок в границах России. Такое заявление он сделал в интервью изданию «РБК Украина».

«Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», — сказал Кулеба. Он также отметил, что хочет убедить западных партнеров в том, что Россия не изменится, даже если изменится власть.

Ранее Кулеба выступил с заявлением, что сохранение нейтралитета по отношению к России равно ее поддержке, передает телеканал 360. Также он призывал Запад к развалу России.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с предложением закрыть россиян на замок в границах России. Такое заявление он сделал в интервью изданию «РБК Украина». «Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», — сказал Кулеба. Он также отметил, что хочет убедить западных партнеров в том, что Россия не изменится, даже если изменится власть. Ранее Кулеба выступил с заявлением, что сохранение нейтралитета по отношению к России равно ее поддержке, передает телеканал 360. Также он призывал Запад к развалу России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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