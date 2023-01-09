Кремль верит Минобороны РФ об уничтоженных 600 военных ВСУ в Краматорске

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Минобороны РФ является главным и единственно легитимным источником информации о ходе спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кремль верит информации о потерях ВСУ в Краматорске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Минобороны РФ является главным и единственно легитимным источником информации о ходе спецоперации на Украине.

«В Кремле есть абсолютное доверие [информации о 600 уничтоженных бойцах ВСУ в Краматорске]. Хочу напомнить слова президента, что главным и единственно легитимным источником информации о ходе СВО является Миноброны РФ, которое распространяет информацию во время брифингов», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Кремль верит информации о потерях ВСУ в Краматорске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Минобороны РФ является главным и единственно легитимным источником информации о ходе спецоперации на Украине. «В Кремле есть абсолютное доверие [информации о 600 уничтоженных бойцах ВСУ в Краматорске]. Хочу напомнить слова президента, что главным и единственно легитимным источником информации о ходе СВО является Миноброны РФ, которое распространяет информацию во время брифингов», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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