Кремль верит Минобороны РФ об уничтоженных 600 военных ВСУ в Краматорске

Минобороны РФ является главным и единственно легитимным источником информации о ходе спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Кремль верит информации о потерях ВСУ в Краматорске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Минобороны РФ является главным и единственно легитимным источником информации о ходе спецоперации на Украине.
«В Кремле есть абсолютное доверие [информации о 600 уничтоженных бойцах ВСУ в Краматорске]. Хочу напомнить слова президента, что главным и единственно легитимным источником информации о ходе СВО является Миноброны РФ, которое распространяет информацию во время брифингов», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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