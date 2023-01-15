Mash: охранник героически предотвратил теракт ВСУ на энергоподстанции в Брянске

В Брянске, на одной из энергоподстанций, охранник накрыл собой гранату ВСУ, сброшенную с украинского дрона. Благодаря предотвращению теракта, город не был обесточен.
«Атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона — она питает два района Брянска. По нашей информации, первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл собой охранник», — написали в telegram-канале Mash.
В сообщении уточнили, что охранник сейчас находится в реанимации. Там также отметили, что за такой героизм ему полагается орден.
Редакция URA.RU отправила информационный запрос в пресс-службу правительства Брянской области. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее сообщалось, что в Брянске был задержан украинский гражданин, который готовил теракт. Злоумышленник выполнял задание СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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