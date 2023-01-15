Mash: охранник героически предотвратил теракт ВСУ на энергоподстанции в Брянске

15 января 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Охранник в Брянске накрыл собой гранату, сброшенную с украинского дрона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Брянске, на одной из энергоподстанций, охранник накрыл собой гранату ВСУ, сброшенную с украинского дрона. Благодаря предотвращению теракта, город не был обесточен. «Атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона — она питает два района Брянска. По нашей информации, первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл собой охранник», — написали в telegram-канале Mash. В сообщении уточнили, что охранник сейчас находится в реанимации. Там также отметили, что за такой героизм ему полагается орден. Редакция URA.RU отправила информационный запрос в пресс-службу правительства Брянской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее сообщалось, что в Брянске был задержан украинский гражданин, который готовил теракт. Злоумышленник выполнял задание СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В Брянске, на одной из энергоподстанций, охранник накрыл собой гранату ВСУ, сброшенную с украинского дрона. Благодаря предотвращению теракта, город не был обесточен. «Атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона — она питает два района Брянска. По нашей информации, первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл собой охранник», — написали в telegram-канале Mash. В сообщении уточнили, что охранник сейчас находится в реанимации. Там также отметили, что за такой героизм ему полагается орден. Редакция URA.RU отправила информационный запрос в пресс-службу правительства Брянской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее сообщалось, что в Брянске был задержан украинский гражданин, который готовил теракт. Злоумышленник выполнял задание СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.