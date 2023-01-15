Mash: охранник героически предотвратил теракт ВСУ на энергоподстанции в Брянске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон, коптер
Охранник в Брянске накрыл собой гранату, сброшенную с украинского дрона Фото:

В Брянске, на одной из энергоподстанций, охранник накрыл собой гранату ВСУ, сброшенную с украинского дрона. Благодаря предотвращению теракта, город не был обесточен.

«Атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона — она питает два района Брянска. По нашей информации, первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл собой охранник», — написали в telegram-канале Mash.

В сообщении уточнили, что охранник сейчас находится в реанимации. Там также отметили, что за такой героизм ему полагается орден.

Редакция URA.RU отправила информационный запрос в пресс-службу правительства Брянской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что в Брянске был задержан украинский гражданин, который готовил теракт. Злоумышленник выполнял задание СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Брянске, на одной из энергоподстанций, охранник накрыл собой гранату ВСУ, сброшенную с украинского дрона. Благодаря предотвращению теракта, город не был обесточен. «Атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона — она питает два района Брянска. По нашей информации, первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл собой охранник», — написали в telegram-канале Mash. В сообщении уточнили, что охранник сейчас находится в реанимации. Там также отметили, что за такой героизм ему полагается орден. Редакция URA.RU отправила информационный запрос в пресс-службу правительства Брянской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее сообщалось, что в Брянске был задержан украинский гражданин, который готовил теракт. Злоумышленник выполнял задание СБУ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...