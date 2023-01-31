Полковник запаса рассказал, как ВСУ 9 лет готовились к спецоперации РФ

Полковник запаса Чмутин: укрепрайоны ВСУ выполнены из железа и бетона

01 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Укрепрайоны ВСУ проходят по всей линии сопротивления, отметил Юрий Чмутин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины с 2014 года начали готовиться к российской спецоперации (СВО), создавая по всей линии соприкосновения укрепленные опорные пункты обороны из железобетона. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «11 месяцев СВО, а если еще присовокупить 8 лет, то этого времени вполне достаточно, чтобы создать мощнейшие укрепрайоны. Этим занималась Украина. Она плевать хотела и на Минские соглашения, и на любые предложенные договоренности, чтобы сохранить мир. Страна готовилась. Поэтому что Угледар, что Соледар, что Бахмут (Артемовск), что другие населенные пункты — они фактически стоят по всей линии соприкосновения. Это укрепленные опорные пункты глубоко эшелонированные с залитием всевозможных сооружений бетоном. Это железобетонные конструкции. Это не просто ров или окоп», — объяснил Юрий Чмутин. По словам полковника запаса, хорошо подготовленные укрепрайоны не так просто взять. «Когда страна на протяжении такого длительного времени укреплялась, она не просто это делала, она создавала площадку для ведения прицельного массированного огня по территории Донбасса. Поэтому просто так на коне туда заехать и шашкой порубить не выйдет, эти времена 100 лет назад канули в лету. Чтобы преодолеть укрепрайоны, нужно и время, и нужны большие затраты, в том числе в вооружении. Но главное людские», — добавил Чмутин. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские войска потихоньку продвигаются вперед, несмотря на то, что ВСУ сопротивляются и закрепляются на территории промышленных объектов, расположенных по всей линии боевого соприкосновения. Поэтому пока сложно говорить о сроках полного освобождения ДНР. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко завил, что Минские соглашения позволили Украине построить армию, экономику, а также создать глобальную коалицию против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины с 2014 года начали готовиться к российской спецоперации (СВО), создавая по всей линии соприкосновения укрепленные опорные пункты обороны из железобетона. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «11 месяцев СВО, а если еще присовокупить 8 лет, то этого времени вполне достаточно, чтобы создать мощнейшие укрепрайоны. Этим занималась Украина. Она плевать хотела и на Минские соглашения, и на любые предложенные договоренности, чтобы сохранить мир. Страна готовилась. Поэтому что Угледар, что Соледар, что Бахмут (Артемовск), что другие населенные пункты — они фактически стоят по всей линии соприкосновения. Это укрепленные опорные пункты глубоко эшелонированные с залитием всевозможных сооружений бетоном. Это железобетонные конструкции. Это не просто ров или окоп», — объяснил Юрий Чмутин. По словам полковника запаса, хорошо подготовленные укрепрайоны не так просто взять. «Когда страна на протяжении такого длительного времени укреплялась, она не просто это делала, она создавала площадку для ведения прицельного массированного огня по территории Донбасса. Поэтому просто так на коне туда заехать и шашкой порубить не выйдет, эти времена 100 лет назад канули в лету. Чтобы преодолеть укрепрайоны, нужно и время, и нужны большие затраты, в том числе в вооружении. Но главное людские», — добавил Чмутин. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские войска потихоньку продвигаются вперед, несмотря на то, что ВСУ сопротивляются и закрепляются на территории промышленных объектов, расположенных по всей линии боевого соприкосновения. Поэтому пока сложно говорить о сроках полного освобождения ДНР. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко завил, что Минские соглашения позволили Украине построить армию, экономику, а также создать глобальную коалицию против РФ.