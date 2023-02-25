Лукашенко поставил точку в вопросе присоединения Беларуси к РФ

Лукашенко опроверг фейки о поглощении Россией Белоруссии

25 февраля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко высказался об отношениях Беларуси и РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разговоры о якобы возможном присоединении Беларуси к России — фейки, направленные на то, чтобы разрубить отношения между странами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что Беларусь — независимое суверенное государство. «Нас (Россию и Беларусь — прим. URA.RU) просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — передает слова Александра Лукашенко издание « Белта ». При этом белорусский президент отметил дружелюбный настрой двух сторон, направленный на улучшение отношений. По словам Лукашенко, это является одним из пунктов стратегий как России, так и Беларуси. Ранее Лукашенко также заявлял, что его страна не будет принимать участие в российской спецоперации на Украине. При этом он подчеркивал, что белорусские войска готовы максимально жестко ответить в случае возможной агрессии украинской стороны.

Разговоры о якобы возможном присоединении Беларуси к России — фейки, направленные на то, чтобы разрубить отношения между странами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что Беларусь — независимое суверенное государство. «Нас (Россию и Беларусь — прим. URA.RU) просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — передает слова Александра Лукашенко издание «Белта». При этом белорусский президент отметил дружелюбный настрой двух сторон, направленный на улучшение отношений. По словам Лукашенко, это является одним из пунктов стратегий как России, так и Беларуси. Ранее Лукашенко также заявлял, что его страна не будет принимать участие в российской спецоперации на Украине. При этом он подчеркивал, что белорусские войска готовы максимально жестко ответить в случае возможной агрессии украинской стороны.