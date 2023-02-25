Лукашенко поставил точку в вопросе присоединения Беларуси к РФ

Лукашенко опроверг фейки о поглощении Россией Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко высказался об отношениях Беларуси и РФ Фото:

Разговоры о якобы возможном присоединении Беларуси к России — фейки, направленные на то, чтобы разрубить отношения между странами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что Беларусь — независимое суверенное государство.

«Нас (Россию и Беларусь — прим. URA.RU) просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — передает слова Александра Лукашенко издание «Белта».

При этом белорусский президент отметил дружелюбный настрой двух сторон, направленный на улучшение отношений. По словам Лукашенко, это является одним из пунктов стратегий как России, так и Беларуси.

Ранее Лукашенко также заявлял, что его страна не будет принимать участие в российской спецоперации на Украине. При этом он подчеркивал, что белорусские войска готовы максимально жестко ответить в случае возможной агрессии украинской стороны.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Разговоры о якобы возможном присоединении Беларуси к России — фейки, направленные на то, чтобы разрубить отношения между странами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что Беларусь — независимое суверенное государство. «Нас (Россию и Беларусь — прим. URA.RU) просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — передает слова Александра Лукашенко издание «Белта». При этом белорусский президент отметил дружелюбный настрой двух сторон, направленный на улучшение отношений. По словам Лукашенко, это является одним из пунктов стратегий как России, так и Беларуси. Ранее Лукашенко также заявлял, что его страна не будет принимать участие в российской спецоперации на Украине. При этом он подчеркивал, что белорусские войска готовы максимально жестко ответить в случае возможной агрессии украинской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...