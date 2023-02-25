Лукашенко поставил точку в вопросе присоединения Беларуси к РФ

Разговоры о якобы возможном присоединении Беларуси к России — фейки, направленные на то, чтобы разрубить отношения между странами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что Беларусь — независимое суверенное государство.
«Нас (Россию и Беларусь — прим. URA.RU) просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — передает слова Александра Лукашенко издание «
При этом белорусский президент отметил дружелюбный настрой двух сторон, направленный на улучшение отношений. По словам Лукашенко, это является одним из пунктов стратегий как России, так и Беларуси.
Ранее Лукашенко также заявлял, что его страна не будет принимать участие в российской спецоперации на Украине. При этом он подчеркивал, что белорусские войска готовы максимально жестко ответить в случае возможной агрессии украинской стороны.
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