Какие продукты категорически нельзя мыть перед готовкой

«Ридус»: перед готовкой нельзя мыть мясо, яйца, зелень, грибы, рыбу

01 марта 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Нельзя мыть мясо курицы из-за увеличения риска заражения бактериями, отметил Станислав Тимонов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Человек в силу привычки всегда моет продукты перед приготовлением. Однако рыбу, птицу, красное мясо, грибы, зелень и яйца не стоит предварительно обрабатывать водой и моющими средствами. Об этом написал журналист издания «Ридус» Станислав Тимонов. «Мытье сырой курицы и рыбы перед приготовлением не устраняет бактерии и патогены, которые могут быть на их поверхности, а наоборот, увеличивает риск заражения. Вредные микроорганизмы вместе с брызгами разлетаются по всей вашей кухне словно семена одуванчика и оседают на других продуктах, столешницах, посуде, полотенцах и так далее», — написал Станислав Тимонов в своем материале. Он также отметил, что самым результативным способом избавиться от бактерий является правильное приготовление рыбы и курицы. Красное мясо не стоит мыть по той же причине, что и рыбу с курицей. Отмечается, что вкус может испортиться из-за избытка влаги. Чтобы избавится от лишней влаги, будет достаточно вытереть мясо бумажным полотенцем. После этого стоит обработать раковину и близлежащие поверхности химическими средствами для дезинфекции. Долгое нахождение грибов под водой испортит их вкус и консистенцию. Поэтому для лучшей вкусопередачи стоит обтирать грибы слегка влажным полотенцем. Зелень не нужно мыть, если на упаковке стоит значок, обозначающий то, что зелень уже очищена. Такое правило действует только для продукции из супермаркетов. Если помыть яйца, то можно разрушить их важную пленку, которая защищает белок и желток от бактерий. Тем самым риск попадания вредных веществ увеличивается. Поэтому не стоит мыть яйца перед готовкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек в силу привычки всегда моет продукты перед приготовлением. Однако рыбу, птицу, красное мясо, грибы, зелень и яйца не стоит предварительно обрабатывать водой и моющими средствами. Об этом написал журналист издания «Ридус» Станислав Тимонов. «Мытье сырой курицы и рыбы перед приготовлением не устраняет бактерии и патогены, которые могут быть на их поверхности, а наоборот, увеличивает риск заражения. Вредные микроорганизмы вместе с брызгами разлетаются по всей вашей кухне словно семена одуванчика и оседают на других продуктах, столешницах, посуде, полотенцах и так далее», — написал Станислав Тимонов в своем материале. Он также отметил, что самым результативным способом избавиться от бактерий является правильное приготовление рыбы и курицы. Красное мясо не стоит мыть по той же причине, что и рыбу с курицей. Отмечается, что вкус может испортиться из-за избытка влаги. Чтобы избавится от лишней влаги, будет достаточно вытереть мясо бумажным полотенцем. После этого стоит обработать раковину и близлежащие поверхности химическими средствами для дезинфекции. Долгое нахождение грибов под водой испортит их вкус и консистенцию. Поэтому для лучшей вкусопередачи стоит обтирать грибы слегка влажным полотенцем. Зелень не нужно мыть, если на упаковке стоит значок, обозначающий то, что зелень уже очищена. Такое правило действует только для продукции из супермаркетов. Если помыть яйца, то можно разрушить их важную пленку, которая защищает белок и желток от бактерий. Тем самым риск попадания вредных веществ увеличивается. Поэтому не стоит мыть яйца перед готовкой.