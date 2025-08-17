17 августа 2025

Пушилин: Киев бросил боевиков «Азова»* на добропольское направление

© Служба новостей «URA.RU»
Из-за прорыва российских войск на добропольское направление перекинули «Азов»*
Из-за прорыва российских войск на добропольское направление перекинули «Азов»* Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти перебросили дополнительные силы, включая боевиков запрещенного в РФ формирования «Азов» (признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена), на добропольское направление после успешного прорыва российских войск и разрушения украинских оборонительных позиций. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Прорыв (российской армии) на добропольском направлении охарактеризован сломом логистики во многом нашего противника, ухудшением (его) позиций и разрушением фланга на этом направлении... Были перекинуты нацисты из „Азова“, известного подразделения нашим бойцам», — заявил Пушилин. Он добавил, что боевые действия отличаются высокой интенсивностью, однако обстановка находится под контролем российских Вооруженных сил.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки «Южная» при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов уничтожили взвод боевиков организации «Азов». Кроме того, на константиновском направлении был ликвидирован пункт управления беспилотниками противника.

*Националистический полк «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена

© Служба новостей «URA.RU»
