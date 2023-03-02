США отказались извиняться за встречу Лаврова и Блинкена

США не станут извиняться за волнующие их вопросы, озвученные в ходе беседы госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс.
«Наши коллеги из России пытаются наделать из этого шума. Мы считаем важным отметить, что это была не полноценная встреча, а короткий контакт. Мы не будем извиняться за то, что действуем в своих интересах», — заявил Нед Прайс в ходе брифинга.
Ранее Сергей Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций на встрече G20. Также он отметил, что Запад пытается переложить на РФ ответственность за свои экономические проблемы.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
США не станут извиняться за волнующие их вопросы, озвученные в ходе беседы госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс. «Наши коллеги из России пытаются наделать из этого шума. Мы считаем важным отметить, что это была не полноценная встреча, а короткий контакт. Мы не будем извиняться за то, что действуем в своих интересах», — заявил Нед Прайс в ходе брифинга. Ранее Сергей Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций на встрече G20. Также он отметил, что Запад пытается переложить на РФ ответственность за свои экономические проблемы.