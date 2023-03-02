США отказались извиняться за встречу Лаврова и Блинкена

Пресс-секретарь Госдепартамента США Прайс: Штаты не намерены извиняться за неудобства во время встречи Лаврова и Блинкена

03 марта 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

США отказываются извиняться, объясняя это тем, что они действуют в своих интересах Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не станут извиняться за волнующие их вопросы, озвученные в ходе беседы госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс. «Наши коллеги из России пытаются наделать из этого шума. Мы считаем важным отметить, что это была не полноценная встреча, а короткий контакт. Мы не будем извиняться за то, что действуем в своих интересах», — заявил Нед Прайс в ходе брифинга. Ранее Сергей Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций на встрече G20. Также он отметил, что Запад пытается переложить на РФ ответственность за свои экономические проблемы.

США не станут извиняться за волнующие их вопросы, озвученные в ходе беседы госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс. «Наши коллеги из России пытаются наделать из этого шума. Мы считаем важным отметить, что это была не полноценная встреча, а короткий контакт. Мы не будем извиняться за то, что действуем в своих интересах», — заявил Нед Прайс в ходе брифинга. Ранее Сергей Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций на встрече G20. Также он отметил, что Запад пытается переложить на РФ ответственность за свои экономические проблемы.