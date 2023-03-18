Newsweek: Россия получила неожиданную помощь от Запада

Newsweek: банковский кризис на Западе оказался на пользу России
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Странам Европы станет сложнее оказывать поддержку Украине на фоне кризиса, пишет Newsweek Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Банковский кризис на Западе поможет России в конфликте с Украиной. Европе станет сложнее оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщает Newsweek.

«Появились опасения, что у Украины кончаются снаряды. Вероятно, она будет требовать помощь у своих союзников. Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине», — отметила обозреватель издания Кэтрин Фанг.

По ее мнению, это актуально на фоне предстоящих президентских выборов, когда нужно быть более лояльными к своим избирателям. Фанг уточняет, что недовольство европейцев тратами государств на Украину уже становится нормой.

Ранее сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил что жителям Европы сейчас ближе идея России о равенстве, чем глобализм, который предлагают США. Член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин подчеркнул, что в Евросоюзе будет снижаться благосостояние жителей из-за помощи Украины.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина исключила влияние американского кризиса на Россию, передает телеканал 360. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил избавляться от доллара, пишет RT.

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Банковский кризис на Западе поможет России в конфликте с Украиной. Европе станет сложнее оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщает Newsweek. «Появились опасения, что у Украины кончаются снаряды. Вероятно, она будет требовать помощь у своих союзников. Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине», — отметила обозреватель издания Кэтрин Фанг. По ее мнению, это актуально на фоне предстоящих президентских выборов, когда нужно быть более лояльными к своим избирателям. Фанг уточняет, что недовольство европейцев тратами государств на Украину уже становится нормой. Ранее сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил что жителям Европы сейчас ближе идея России о равенстве, чем глобализм, который предлагают США. Член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин подчеркнул, что в Евросоюзе будет снижаться благосостояние жителей из-за помощи Украины. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина исключила влияние американского кризиса на Россию, передает телеканал 360. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил избавляться от доллара, пишет RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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