Newsweek: Россия получила неожиданную помощь от Запада

Newsweek: банковский кризис на Западе оказался на пользу России

18 марта 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Странам Европы станет сложнее оказывать поддержку Украине на фоне кризиса, пишет Newsweek Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Банковский кризис на Западе поможет России в конфликте с Украиной. Европе станет сложнее оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщает Newsweek. «Появились опасения, что у Украины кончаются снаряды. Вероятно, она будет требовать помощь у своих союзников. Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине», — отметила обозреватель издания Кэтрин Фанг. По ее мнению, это актуально на фоне предстоящих президентских выборов, когда нужно быть более лояльными к своим избирателям. Фанг уточняет, что недовольство европейцев тратами государств на Украину уже становится нормой. Ранее сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил что жителям Европы сейчас ближе идея России о равенстве, чем глобализм, который предлагают США. Член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин подчеркнул, что в Евросоюзе будет снижаться благосостояние жителей из-за помощи Украины. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина исключила влияние американского кризиса на Россию, передает телеканал 360. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил избавляться от доллара, пишет RT.

Банковский кризис на Западе поможет России в конфликте с Украиной. Европе станет сложнее оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщает Newsweek. «Появились опасения, что у Украины кончаются снаряды. Вероятно, она будет требовать помощь у своих союзников. Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Украине», — отметила обозреватель издания Кэтрин Фанг. По ее мнению, это актуально на фоне предстоящих президентских выборов, когда нужно быть более лояльными к своим избирателям. Фанг уточняет, что недовольство европейцев тратами государств на Украину уже становится нормой. Ранее сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил что жителям Европы сейчас ближе идея России о равенстве, чем глобализм, который предлагают США. Член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин подчеркнул, что в Евросоюзе будет снижаться благосостояние жителей из-за помощи Украины. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина исключила влияние американского кризиса на Россию, передает телеканал 360. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил избавляться от доллара, пишет RT.