Сенатор Муратов: европейцам ближе идея России, чем США

23 января 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов считает, что европейцы устали от заполонившей Запад «украинской повестки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от Курганской области Сергей Муратов считает, что простым жителям Европы сейчас ближе идея России о равенстве, чем глобализм, который предлагают Соединенные Штаты Америки (США). Об этом политик написал в своем telegram-канале. «С каждым месяцем обычные граждане Европы, которые устали от высоких цен на свет и бензин, все больше и больше высказывают недовольств. Оказалось, что предложенная Россией идея равенства стала многократно привлекательнее, чем навязываемый США глобализм», — написал сенатор. В своем сообщении он приводит в пример опрос китайского издания Global Times. Муратов отметил, что по результатам исследования, все больше европейцев недовольны отношениями между США и Евросоюзом после начала военной спецоперации. Он добавил, что европейцы устали от заполонившей Запад «украинской повестки». «Это признал даже премьер Польши Матеуш Моравецкий. Тем временем, Россия укрепляет свою экономику и двигается к победе семимильными шагами», — заключи политик. Ранее URA.RU писало, что Муратов назвал участие Германии в украинском конфликте повторением событий Великой Отечественной войны. Сенатор заявлял, что Киев готов «жертвовать собственными гражданами для новых обвинений в адрес России». С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов считает, что простым жителям Европы сейчас ближе идея России о равенстве, чем глобализм, который предлагают Соединенные Штаты Америки (США). Об этом политик написал в своем telegram-канале. «С каждым месяцем обычные граждане Европы, которые устали от высоких цен на свет и бензин, все больше и больше высказывают недовольств. Оказалось, что предложенная Россией идея равенства стала многократно привлекательнее, чем навязываемый США глобализм», — написал сенатор. В своем сообщении он приводит в пример опрос китайского издания Global Times. Муратов отметил, что по результатам исследования, все больше европейцев недовольны отношениями между США и Евросоюзом после начала военной спецоперации. Он добавил, что европейцы устали от заполонившей Запад «украинской повестки». «Это признал даже премьер Польши Матеуш Моравецкий. Тем временем, Россия укрепляет свою экономику и двигается к победе семимильными шагами», — заключи политик. Ранее URA.RU писало, что Муратов назвал участие Германии в украинском конфликте повторением событий Великой Отечественной войны. Сенатор заявлял, что Киев готов «жертвовать собственными гражданами для новых обвинений в адрес России». С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса.