В США увидели в объятиях Путина и Си Цзиньпина угрозу для Вашингтона

Объятия председателя КНР Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным смутили правительство Вашингтона, так как этот жест как бы символизирует то, что США могут легко потерять авторитет в международной дипломатии. Об этом заявил Томас Грэм — американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии, директор российского отдела в Совете национальной безопасности США.
«Объятия Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным дали понять, что Китай является влиятельным и авторитетным миротворцем, [который намерен повлиять на ход спецоперации]. Также этот жест символизировал то, что Америка может легко потерять свое место в качестве бесспорного лидера в международной дипломатии», — выразил свое мнение Томас Грэм, передает
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков доложил, что темой встречи станет обсуждение мирного плана по Украине. Лидеры двух держав встретились в Кремле в 16:30 по московскому времени. Их неформальная встреча длилась дольше 4,5 часов.
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