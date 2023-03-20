В США увидели в объятиях Путина и Си Цзиньпина угрозу для Вашингтона 21 марта 2023 в 03:29 Размер текста - 17 + Си Цзиньпин приехал в Москву 20 марта Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Объятия председателя КНР Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным смутили правительство Вашингтона, так как этот жест как бы символизирует то, что США могут легко потерять авторитет в международной дипломатии. Об этом заявил Томас Грэм — американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии, директор российского отдела в Совете национальной безопасности США. «Объятия Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным дали понять, что Китай является влиятельным и авторитетным миротворцем, [который намерен повлиять на ход спецоперации]. Также этот жест символизировал то, что Америка может легко потерять свое место в качестве бесспорного лидера в международной дипломатии», — выразил свое мнение Томас Грэм, передает Newsweek . Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков доложил, что темой встречи станет обсуждение мирного плана по Украине. Лидеры двух держав встретились в Кремле в 16:30 по московскому времени. Их неформальная встреча длилась дольше 4,5 часов. Объятия председателя КНР Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным смутили правительство Вашингтона, так как этот жест как бы символизирует то, что США могут легко потерять авторитет в международной дипломатии. Об этом заявил Томас Грэм — американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии, директор российского отдела в Совете национальной безопасности США. «Объятия Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным дали понять, что Китай является влиятельным и авторитетным миротворцем, [который намерен повлиять на ход спецоперации]. Также этот жест символизировал то, что Америка может легко потерять свое место в качестве бесспорного лидера в международной дипломатии», — выразил свое мнение Томас Грэм, передает Newsweek. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков доложил, что темой встречи станет обсуждение мирного плана по Украине. Лидеры двух держав встретились в Кремле в 16:30 по московскому времени. Их неформальная встреча длилась дольше 4,5 часов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям