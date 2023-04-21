В УрФО ускорили строительство новых дорог

21 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Банк России отметил тенденцию ускорения строительства дорожных сетей в УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В регионах УрФО в начале 2023 года ускорилась реализация проектов по строительству и модернизации дорожной сети. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского ГУ Банка России». «В Республике Башкортостан активно прокладывают участок новой скоростной автодороги, которая продлит магистраль „Москва—Казань“ до Екатеринбурга», — сказано в сообщении. Также в Банке России отметили скорость реализации проектов по строительству и модернизации дорожных сетей, созданию складской, логической и распределительной инфраструктуры в Курганской и Тюменской областях. Так, в Курганской области запланировано привести к нормативу не менее 330 километров дорог регионального и местного значения. В Тюменской области в нынешнем году будут отремонтированы 140 участков автомобильных дорог протяженностью 202 километров. В регионах на 2023 год запланировано строительство новых и ремонт существующих мостов. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах УрФО в начале 2023 года ускорилась реализация проектов по строительству и модернизации дорожной сети. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского ГУ Банка России». «В Республике Башкортостан активно прокладывают участок новой скоростной автодороги, которая продлит магистраль „Москва—Казань“ до Екатеринбурга», — сказано в сообщении. Также в Банке России отметили скорость реализации проектов по строительству и модернизации дорожных сетей, созданию складской, логической и распределительной инфраструктуры в Курганской и Тюменской областях. Так, в Курганской области запланировано привести к нормативу не менее 330 километров дорог регионального и местного значения. В Тюменской области в нынешнем году будут отремонтированы 140 участков автомобильных дорог протяженностью 202 километров. В регионах на 2023 год запланировано строительство новых и ремонт существующих мостов. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов.