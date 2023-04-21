Столтенберг: Киев ищет момент для возможного контрнаступления

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Столтенберг утверждает, что ВСУ способна достичь успеха в контрнаступлении, когда выберет подходящий момент Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут достичь успеха в контрнаступлении, когда найдут подходящий момент, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно», — сказал Йенс Столтенберг, передает Die Welt. «Мы предоставили значительную поддержку, включая поставки огромного количества артиллерийского оружия, средств противовоздушной обороны, бронетехники и танков. Германия стала ведущей страной в этой поддержке», — цитирует информационное агентство слова Столтенберга.

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина сейчас очень нуждается в военной помощи. По словам американских военных, поставляемого оружия все еще недостаточно для успешного контрнаступления. Как сообщает Washington Post на основании документа Пентагона, украинская армия в настоящее время «сильно отстает от первоначальных целей Киева по ожидаемому контрнаступлению» из-за отсутствия поставок.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут достичь успеха в контрнаступлении, когда найдут подходящий момент, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно», — сказал Йенс Столтенберг, передает Die Welt. «Мы предоставили значительную поддержку, включая поставки огромного количества артиллерийского оружия, средств противовоздушной обороны, бронетехники и танков. Германия стала ведущей страной в этой поддержке», — цитирует информационное агентство слова Столтенберга. Генсек НАТО подчеркнул, что Украина сейчас очень нуждается в военной помощи. По словам американских военных, поставляемого оружия все еще недостаточно для успешного контрнаступления. Как сообщает Washington Post на основании документа Пентагона, украинская армия в настоящее время «сильно отстает от первоначальных целей Киева по ожидаемому контрнаступлению» из-за отсутствия поставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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