Пригожин приказал ЧВК «Вагнер» не брать пленных

23 апреля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» будет мстить ВСУ за своего убитого бойца, заявил Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» больше не будет брать в плен украинских солдат. Вместо этого их будут уничтожать на месте. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин в ответ на решение украинских бойцов застрелить раненого бойца из «Вагнер». «Закон гуманизма начинается с того момента, как ты взял человека в плен. <…> Нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Ранее бойцы из ЧВК «Вагнер» перехватили разговоры украинских военнослужащих. Из разговора следовало, что они хотят застрелить раненого солдата ЧВК. Ранее немецкие журналисты рассказали, что Вооруженные силы Украины теряют множество своих солдат в боях за Бахмут (Артемовск). В этих вооруженных столкновениях активно принимают участие бойцы из ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, у ВСУ есть около 200 тысяч хорошо подготовленных бойцов, пишут «Дни.ру».

ЧВК «Вагнер» больше не будет брать в плен украинских солдат. Вместо этого их будут уничтожать на месте. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин в ответ на решение украинских бойцов застрелить раненого бойца из «Вагнер». «Закон гуманизма начинается с того момента, как ты взял человека в плен. <…> Нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Ранее бойцы из ЧВК «Вагнер» перехватили разговоры украинских военнослужащих. Из разговора следовало, что они хотят застрелить раненого солдата ЧВК. Ранее немецкие журналисты рассказали, что Вооруженные силы Украины теряют множество своих солдат в боях за Бахмут (Артемовск). В этих вооруженных столкновениях активно принимают участие бойцы из ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, у ВСУ есть около 200 тысяч хорошо подготовленных бойцов, пишут «Дни.ру».