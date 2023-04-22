22 апреля 2023

Корреспондент Der Spiegel побывал в Бахмуте и увидел многочисленные жертвы среди ВСУ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Наиболее опасное время для ВСУ — ночь, заявил корреспондент Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В боях за Бахмут (Артемовск) ВСУ терпят неудачи и уже потеряли в боях большое количество бойцов. Об этом рассказал корреспондент немецкого издания отметив, что видел многочисленные жертвы среди украинских солдат во время командировки в город.

«Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — передает слова корреспондента Экхарда Кляйна журнал Der Spiegel.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с двух сторон: с северной и южной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ самостоятельно начали покидать свои позиции в Часовом Яре и Константиновке. Он призвал власти Украины пожалеть своих солдат и не отправлять их на фронт.

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В боях за Бахмут (Артемовск) ВСУ терпят неудачи и уже потеряли в боях большое количество бойцов. Об этом рассказал корреспондент немецкого издания отметив, что видел многочисленные жертвы среди украинских солдат во время командировки в город. «Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — передает слова корреспондента Экхарда Кляйна журнал Der Spiegel. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с двух сторон: с северной и южной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ самостоятельно начали покидать свои позиции в Часовом Яре и Константиновке. Он призвал власти Украины пожалеть своих солдат и не отправлять их на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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