Корреспондент Der Spiegel побывал в Бахмуте и увидел многочисленные жертвы среди ВСУ

В боях за Бахмут (Артемовск) ВСУ терпят неудачи и уже потеряли в боях большое количество бойцов. Об этом рассказал корреспондент немецкого издания отметив, что видел многочисленные жертвы среди украинских солдат во время командировки в город.
«Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», —
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с двух сторон: с северной и южной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ самостоятельно начали покидать свои позиции в Часовом Яре и Константиновке. Он призвал власти Украины пожалеть своих солдат и не отправлять их на фронт.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!