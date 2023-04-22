Корреспондент Der Spiegel побывал в Бахмуте и увидел многочисленные жертвы среди ВСУ

23 апреля 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Наиболее опасное время для ВСУ — ночь, заявил корреспондент Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В боях за Бахмут (Артемовск) ВСУ терпят неудачи и уже потеряли в боях большое количество бойцов. Об этом рассказал корреспондент немецкого издания отметив, что видел многочисленные жертвы среди украинских солдат во время командировки в город. «Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — передает слова корреспондента Экхарда Кляйна журнал Der Spiegel. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с двух сторон: с северной и южной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ самостоятельно начали покидать свои позиции в Часовом Яре и Константиновке. Он призвал власти Украины пожалеть своих солдат и не отправлять их на фронт.

В боях за Бахмут (Артемовск) ВСУ терпят неудачи и уже потеряли в боях большое количество бойцов. Об этом рассказал корреспондент немецкого издания отметив, что видел многочисленные жертвы среди украинских солдат во время командировки в город. «Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты», — передает слова корреспондента Экхарда Кляйна журнал Der Spiegel. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с двух сторон: с северной и южной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ВСУ самостоятельно начали покидать свои позиции в Часовом Яре и Константиновке. Он призвал власти Украины пожалеть своих солдат и не отправлять их на фронт.