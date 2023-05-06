06 мая 2023

Боец «Вагнера» похвастался захваченным в Бахмуте американским бронеавтомобилем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
Бойцы «Вагнера» получили трофей в виде американской бронемашины (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) получили трофейный брошенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) бронеавтомобиль Humvee, произведенный в США. Об этом рассказал один из бойцов «Вагнера».

«Мы утащили [Humvee у ВСУ] прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал боец РИА Новости. Он уточнил, что украинские боевики бросили машину у железнодорожного вокзала, а затем пытались уничтожить ее из артиллерии.

По словам бойца, вагнеровцы завели машину и отогнали ее в безопасное место. «Прекрасный подарок Америки для России», — пошутил он.

Иностранные наемники уже давно ведут боевые действия на Украине. Ранее военкор Андрей Руденко сообщал, что артиллеристы ВС России уничтожили отряд иностранных наемников в Бахмуте, передает «Царьград».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) получили трофейный брошенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) бронеавтомобиль Humvee, произведенный в США. Об этом рассказал один из бойцов «Вагнера». «Мы утащили [Humvee у ВСУ] прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал боец РИА Новости. Он уточнил, что украинские боевики бросили машину у железнодорожного вокзала, а затем пытались уничтожить ее из артиллерии. По словам бойца, вагнеровцы завели машину и отогнали ее в безопасное место. «Прекрасный подарок Америки для России», — пошутил он. Иностранные наемники уже давно ведут боевые действия на Украине. Ранее военкор Андрей Руденко сообщал, что артиллеристы ВС России уничтожили отряд иностранных наемников в Бахмуте, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...