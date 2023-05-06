Боец «Вагнера» похвастался захваченным в Бахмуте американским бронеавтомобилем 07 мая 2023 в 08:45 Размер текста - 17 + Бойцы «Вагнера» получили трофей в виде американской бронемашины (архивное фото) Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) получили трофейный брошенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) бронеавтомобиль Humvee, произведенный в США. Об этом рассказал один из бойцов «Вагнера». «Мы утащили [Humvee у ВСУ] прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал боец РИА Новости. Он уточнил, что украинские боевики бросили машину у железнодорожного вокзала, а затем пытались уничтожить ее из артиллерии. По словам бойца, вагнеровцы завели машину и отогнали ее в безопасное место. «Прекрасный подарок Америки для России», — пошутил он. Иностранные наемники уже давно ведут боевые действия на Украине. Ранее военкор Андрей Руденко сообщал, что артиллеристы ВС России уничтожили отряд иностранных наемников в Бахмуте, передает «Царьград». ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) получили трофейный брошенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) бронеавтомобиль Humvee, произведенный в США. Об этом рассказал один из бойцов «Вагнера». «Мы утащили [Humvee у ВСУ] прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал боец РИА Новости. Он уточнил, что украинские боевики бросили машину у железнодорожного вокзала, а затем пытались уничтожить ее из артиллерии. По словам бойца, вагнеровцы завели машину и отогнали ее в безопасное место. «Прекрасный подарок Америки для России», — пошутил он. Иностранные наемники уже давно ведут боевые действия на Украине. Ранее военкор Андрей Руденко сообщал, что артиллеристы ВС России уничтожили отряд иностранных наемников в Бахмуте, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям