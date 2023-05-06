Боец «Вагнера» похвастался захваченным в Бахмуте американским бронеавтомобилем

ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) получили трофейный брошенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) бронеавтомобиль Humvee, произведенный в США. Об этом рассказал один из бойцов «Вагнера».
«Мы утащили [Humvee у ВСУ] прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела», — рассказал боец РИА Новости. Он уточнил, что украинские боевики бросили машину у железнодорожного вокзала, а затем пытались уничтожить ее из артиллерии.
По словам бойца, вагнеровцы завели машину и отогнали ее в безопасное место. «Прекрасный подарок Америки для России», — пошутил он.
Иностранные наемники уже давно ведут боевые действия на Украине. Ранее военкор Андрей Руденко сообщал, что артиллеристы ВС России уничтожили отряд иностранных наемников в Бахмуте, передает «Царьград».
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