Саудовская Аравия предложила свои услуги по урегулированию конфликта на Украине

19 мая 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия готова оказывать посреднические функции в урегулировании конфликта на Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Саудовская Аравия продолжает сохранять стремление на урегулирование украинского конфликта и предлагает себя на роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на открытии саммита Лиги арабских государств. «Саудовская Аравия готова продолжать оказывать посреднические усилия в переговорах между РФ и Украиной», — передает слова бен Сальмана ТАСС. Он добавил, что власти страны настроены на любые меры, которые направлены на урегулирование украинского конфликта. Лига арабских государств была создана с целью объединения всех арабских государств, а также стран, в которых арабский язык является одним из официальных. Ранее представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что говорить о мирных переговорах на Украине преждевременно до тех пор пока украинская армия не проведет свое контрнаступление. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, в свою очередь, заявил, что западные страны все чаще стали призывать Украину к началу переговоров с Россией, передает Pravda.Ru.

Саудовская Аравия продолжает сохранять стремление на урегулирование украинского конфликта и предлагает себя на роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на открытии саммита Лиги арабских государств. «Саудовская Аравия готова продолжать оказывать посреднические усилия в переговорах между РФ и Украиной», — передает слова бен Сальмана ТАСС. Он добавил, что власти страны настроены на любые меры, которые направлены на урегулирование украинского конфликта. Лига арабских государств была создана с целью объединения всех арабских государств, а также стран, в которых арабский язык является одним из официальных. Ранее представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что говорить о мирных переговорах на Украине преждевременно до тех пор пока украинская армия не проведет свое контрнаступление. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, в свою очередь, заявил, что западные страны все чаще стали призывать Украину к началу переговоров с Россией, передает Pravda.Ru.