Саудовская Аравия предложила свои услуги по урегулированию конфликта на Украине

Саудовская Аравия продолжает сохранять стремление на урегулирование украинского конфликта и предлагает себя на роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на открытии саммита Лиги арабских государств.
«Саудовская Аравия готова продолжать оказывать посреднические усилия в переговорах между РФ и Украиной», — передает слова бен Сальмана ТАСС. Он добавил, что власти страны настроены на любые меры, которые направлены на урегулирование украинского конфликта.
Лига арабских государств была создана с целью объединения всех арабских государств, а также стран, в которых арабский язык является одним из официальных. Ранее представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что говорить о мирных переговорах на Украине преждевременно до тех пор пока украинская армия не проведет свое контрнаступление. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, в свою очередь, заявил, что западные страны все чаще стали призывать Украину к
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