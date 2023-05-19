Саудовская Аравия предложила свои услуги по урегулированию конфликта на Украине

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Клипарт. Сток Сайт президента России, салман аль сауд мухаммед ибн
Саудовская Аравия готова оказывать посреднические функции в урегулировании конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Саудовская Аравия продолжает сохранять стремление на урегулирование украинского конфликта и предлагает себя на роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на открытии саммита Лиги арабских государств.

«Саудовская Аравия готова продолжать оказывать посреднические усилия в переговорах между РФ и Украиной», — передает слова бен Сальмана ТАСС. Он добавил, что власти страны настроены на любые меры, которые направлены на урегулирование украинского конфликта.

Лига арабских государств была создана с целью объединения всех арабских государств, а также стран, в которых арабский язык является одним из официальных. Ранее представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что говорить о мирных переговорах на Украине преждевременно до тех пор пока украинская армия не проведет свое контрнаступление. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, в свою очередь, заявил, что западные страны все чаще стали призывать Украину к началу переговоров с Россией, передает Pravda.Ru.

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Саудовская Аравия продолжает сохранять стремление на урегулирование украинского конфликта и предлагает себя на роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на открытии саммита Лиги арабских государств. «Саудовская Аравия готова продолжать оказывать посреднические усилия в переговорах между РФ и Украиной», — передает слова бен Сальмана ТАСС. Он добавил, что власти страны настроены на любые меры, которые направлены на урегулирование украинского конфликта. Лига арабских государств была создана с целью объединения всех арабских государств, а также стран, в которых арабский язык является одним из официальных. Ранее представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что говорить о мирных переговорах на Украине преждевременно до тех пор пока украинская армия не проведет свое контрнаступление. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, в свою очередь, заявил, что западные страны все чаще стали призывать Украину к началу переговоров с Россией, передает Pravda.Ru.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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