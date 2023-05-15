Канцелярия президента Польши: преждевременно говорить о мирных переговорах по Украине

15 мая 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

На Украине не настало время для мирных переговоров, заявил Марчин Пшидач Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Говорить о каких-либо мирных переговорах до начала контрнаступления ВСУ не представляется возможным. С таким заявлением выступил представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач. «Сложно говорить о каких-либо переговорах до начала контрнаступления ВСУ», — передает слова Пшидача RMF24 . Он подчеркнул, что Россия на данный момент не готова к каким-либо переговорам, а Украина занята исключительно сбором вооружения и подготовкой к будущему контрнаступлению, на которое возлагаются большие надежды. Турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы призвано добиться дополнительной военной и финансовой помощи от западных партнеров накануне наступления, заключил Пшидач. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против установления мира на Украине на условиях России. Также Зеленский заявил, что Украина не нуждается ни в каких посредниках для урегулирования украинского конфликта.

Говорить о каких-либо мирных переговорах до начала контрнаступления ВСУ не представляется возможным. С таким заявлением выступил представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач. «Сложно говорить о каких-либо переговорах до начала контрнаступления ВСУ», — передает слова Пшидача RMF24. Он подчеркнул, что Россия на данный момент не готова к каким-либо переговорам, а Украина занята исключительно сбором вооружения и подготовкой к будущему контрнаступлению, на которое возлагаются большие надежды. Турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы призвано добиться дополнительной военной и финансовой помощи от западных партнеров накануне наступления, заключил Пшидач. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против установления мира на Украине на условиях России. Также Зеленский заявил, что Украина не нуждается ни в каких посредниках для урегулирования украинского конфликта.