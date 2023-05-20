Bloomberg: Зеленский приготовил ловушку на саммите G7 в Хиросиме

20 мая 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Зеленский попытается встретиться с главой Бразилии Фото: Официальный сайт президента Украины Посещение президентом Украины Владимира Зеленского саммита G7 нацелено не на встречу с представителями «большой семерки», а на личный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Такую позицию озвучили авторы статьи Bloomberg. «Зеленский также официально запросил встречу с бразильским президентом Лулой да Силвой, который, по словам бразильских чиновников, знакомых с этим вопросом, еще не ответил. У Бразилии нет проблем с тем, чтобы сесть за стол переговоров с любым лидером, но это не должно быть навязано, сказал один чиновник, назвав импровизированное присутствие Зеленского потенциальной „ловушкой“ для участников, не входящих в G-7», — указано в материале . Там также отметили, что в последнее время западные страны вместе с Украиной пытаются привлечь на свою сторону так называемый Глобальный Юг, куда входит ряд развивающиеся государства с нейтральной внешней политикой. «Усилия Украины должны быть направлены на страны, в которых наше влияние пока меньше, чем нам нужно с точки зрения национальной безопасности Украины и интересов нашего народа», — передают в издании слова Зеленского с декабрьского заседания своего дипломатического корпуса. Начало спецоперации России на Украине спровоцировало страны Запада занять открытую антироссийскую позицию. При этом часть стран отказалась занимать конкретную сторону, оставшись в нейтралитете. 20 мая Владимир Зеленский прилетел в Японию на саммит G7, который проходит в Хиросиме. Там западные страны продолжили свою политику и попытались уговорить Китай перейти на свою сторону и надавить на Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посещение президентом Украины Владимира Зеленского саммита G7 нацелено не на встречу с представителями «большой семерки», а на личный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Такую позицию озвучили авторы статьи Bloomberg. «Зеленский также официально запросил встречу с бразильским президентом Лулой да Силвой, который, по словам бразильских чиновников, знакомых с этим вопросом, еще не ответил. У Бразилии нет проблем с тем, чтобы сесть за стол переговоров с любым лидером, но это не должно быть навязано, сказал один чиновник, назвав импровизированное присутствие Зеленского потенциальной „ловушкой“ для участников, не входящих в G-7», — указано в материале. Там также отметили, что в последнее время западные страны вместе с Украиной пытаются привлечь на свою сторону так называемый Глобальный Юг, куда входит ряд развивающиеся государства с нейтральной внешней политикой. «Усилия Украины должны быть направлены на страны, в которых наше влияние пока меньше, чем нам нужно с точки зрения национальной безопасности Украины и интересов нашего народа», — передают в издании слова Зеленского с декабрьского заседания своего дипломатического корпуса. Начало спецоперации России на Украине спровоцировало страны Запада занять открытую антироссийскую позицию. При этом часть стран отказалась занимать конкретную сторону, оставшись в нейтралитете. 20 мая Владимир Зеленский прилетел в Японию на саммит G7, который проходит в Хиросиме. Там западные страны продолжили свою политику и попытались уговорить Китай перейти на свою сторону и надавить на Россию.