Страны G7 попросили Китай надавить на Россию для мира на Украине

Страны G7 во время саммита в Японии призвали Китай повлиять на Россию, чтобы та вывела войска с Украины. Об этом говорится в коммюнике лидеров стран «Большой семерки».
«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <…> безоговорочно вывела свои войска из Украины», — говорится
При этом отмечается влияние Китая как страны со второй по величине экономике мира. На фоне этого страны G7 видят необходимость развивать с ним сотрудничество.
После начала спецоперации на Украине многие страны Запада встали против России. Китай, несмотря на репутационные риски, поддержал Москву. С тех пор мировые лидеры пытаются изменить позицию КНР, касаемо российской стороны. Так, глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Пекине призывал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию для соблюдения устава ООН, напоминает деловое издание «Взгляд».
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