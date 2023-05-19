19 мая 2023

Страны G7 попросили Китай надавить на Россию для мира на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, флаг россии, флаг китая, российско-китайские отношения
Страны G7 хотят заставить Китай повлиять на Россию Фото:

Страны G7 во время саммита в Японии призвали Китай повлиять на Россию, чтобы та вывела войска с Украины. Об этом говорится в коммюнике лидеров стран «Большой семерки».

«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <…> безоговорочно вывела свои войска из Украины», — говорится в документе. Также страны «Большой семерки» все чаще рассматривают КНР как угрозу для экономической безопасности.

При этом отмечается влияние Китая как страны со второй по величине экономике мира. На фоне этого страны G7 видят необходимость развивать с ним сотрудничество.

После начала спецоперации на Украине многие страны Запада встали против России. Китай, несмотря на репутационные риски, поддержал Москву. С тех пор мировые лидеры пытаются изменить позицию КНР, касаемо российской стороны. Так, глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Пекине призывал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию для соблюдения устава ООН, напоминает деловое издание «Взгляд».

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Страны G7 во время саммита в Японии призвали Китай повлиять на Россию, чтобы та вывела войска с Украины. Об этом говорится в коммюнике лидеров стран «Большой семерки». «Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <…> безоговорочно вывела свои войска из Украины», — говорится в документе. Также страны «Большой семерки» все чаще рассматривают КНР как угрозу для экономической безопасности. При этом отмечается влияние Китая как страны со второй по величине экономике мира. На фоне этого страны G7 видят необходимость развивать с ним сотрудничество. После начала спецоперации на Украине многие страны Запада встали против России. Китай, несмотря на репутационные риски, поддержал Москву. С тех пор мировые лидеры пытаются изменить позицию КНР, касаемо российской стороны. Так, глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Пекине призывал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию для соблюдения устава ООН, напоминает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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