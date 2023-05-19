Страны G7 попросили Китай надавить на Россию для мира на Украине

20 мая 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Страны G7 хотят заставить Китай повлиять на Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны G7 во время саммита в Японии призвали Китай повлиять на Россию, чтобы та вывела войска с Украины. Об этом говорится в коммюнике лидеров стран «Большой семерки». «Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <…> безоговорочно вывела свои войска из Украины», — говорится в документе . Также страны «Большой семерки» все чаще рассматривают КНР как угрозу для экономической безопасности. При этом отмечается влияние Китая как страны со второй по величине экономике мира. На фоне этого страны G7 видят необходимость развивать с ним сотрудничество. После начала спецоперации на Украине многие страны Запада встали против России. Китай, несмотря на репутационные риски, поддержал Москву. С тех пор мировые лидеры пытаются изменить позицию КНР, касаемо российской стороны. Так, глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Пекине призывал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию для соблюдения устава ООН, напоминает деловое издание «Взгляд».

Страны G7 во время саммита в Японии призвали Китай повлиять на Россию, чтобы та вывела войска с Украины. Об этом говорится в коммюнике лидеров стран «Большой семерки». «Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <…> безоговорочно вывела свои войска из Украины», — говорится в документе. Также страны «Большой семерки» все чаще рассматривают КНР как угрозу для экономической безопасности. При этом отмечается влияние Китая как страны со второй по величине экономике мира. На фоне этого страны G7 видят необходимость развивать с ним сотрудничество. После начала спецоперации на Украине многие страны Запада встали против России. Китай, несмотря на репутационные риски, поддержал Москву. С тех пор мировые лидеры пытаются изменить позицию КНР, касаемо российской стороны. Так, глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Пекине призывал председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию для соблюдения устава ООН, напоминает деловое издание «Взгляд».