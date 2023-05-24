Экс-премьер Украины заявил о несамостоятельности Зеленского

Экс-премьер Азаров: Украина потеряла субъектность из-за несамостоятельности Зеленского

24 мая 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обо всем советуется с американскими коллегами, заявил Николай Азаров Фото: Официальный сайт президента Украины После разговоров с западными коллегами президент Украины Владимир Зеленский полностью растворился как лидер. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что страна потеряла свой статус субъекта из-за несамостоятельности Зеленского. «Мне стало ясно, что он (Зеленский — прим. URA.RU) полностью — просто полностью растворился как лидер перед своими американскими советниками, или „партнерами“, как он их называл», — написал Азаров в соцсетях. Он уточнил, что после общения с американскими партнерами Зеленский полностью поменял свое поведение. Азаров сделал вывод, что из-за этого Украина потеряла свой статус субъекта. «Потому что абсолютно все — вплоть до пустяковых решений о назначении судей, прокуроров — даже они стали производиться только после консультаций с американцами», — заключил он. Зеленский с начала спецоперации ездит по всему миру с просьбой о помощи Украине. Так, украинский лидер встречался с президентом США Джо Байденом, пишет «Национальная служба новостей». Сообщалось, что Зеленский тайно звонил главе республиканской партии США Митчу Макконелу. В американском издании 19fortyfive писали, что Штаты должны заставить главу Украины признать потерю Крыма и Донбасса, передает телеканал 360.

После разговоров с западными коллегами президент Украины Владимир Зеленский полностью растворился как лидер. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что страна потеряла свой статус субъекта из-за несамостоятельности Зеленского. «Мне стало ясно, что он (Зеленский — прим. URA.RU) полностью — просто полностью растворился как лидер перед своими американскими советниками, или „партнерами“, как он их называл», — написал Азаров в соцсетях. Он уточнил, что после общения с американскими партнерами Зеленский полностью поменял свое поведение. Азаров сделал вывод, что из-за этого Украина потеряла свой статус субъекта. «Потому что абсолютно все — вплоть до пустяковых решений о назначении судей, прокуроров — даже они стали производиться только после консультаций с американцами», — заключил он. Зеленский с начала спецоперации ездит по всему миру с просьбой о помощи Украине. Так, украинский лидер встречался с президентом США Джо Байденом, пишет «Национальная служба новостей». Сообщалось, что Зеленский тайно звонил главе республиканской партии США Митчу Макконелу. В американском издании 19fortyfive писали, что Штаты должны заставить главу Украины признать потерю Крыма и Донбасса, передает телеканал 360.