Business Insider: Зеленский совершил тайный звонок в США

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский тайно звонил в США, сообщают западные СМИ Фото:

Перед визитом в Америку президент Украины Владимир Зеленский тайно звонил главе республиканской партии США Митчу Макконелу, чтобы договориться о получении арестованных денег российских бизнесменов. Об этом пишет издание Business Insider.

«Зеленский пытался убедить Макконнелла в том, что доходы от конфискованных активов олигархов, включая суперяхты и особняки, должны быть использованы для оказания помощи Украине в восстановлении после разрушений », — говорится в публикации.

Известно, что республиканская партия Америки скептически относится к финансированию Украины. По их инициативе Конгресс США может прекратить отправлять финансовую помощь, если Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, передает телеканал 360.

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Перед визитом в Америку президент Украины Владимир Зеленский тайно звонил главе республиканской партии США Митчу Макконелу, чтобы договориться о получении арестованных денег российских бизнесменов. Об этом пишет издание Business Insider. «Зеленский пытался убедить Макконнелла в том, что доходы от конфискованных активов олигархов, включая суперяхты и особняки, должны быть использованы для оказания помощи Украине в восстановлении после разрушений », — говорится в публикации. Известно, что республиканская партия Америки скептически относится к финансированию Украины. По их инициативе Конгресс США может прекратить отправлять финансовую помощь, если Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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