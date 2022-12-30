Business Insider: Зеленский совершил тайный звонок в США

30 декабря 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Зеленский тайно звонил в США, сообщают западные СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Перед визитом в Америку президент Украины Владимир Зеленский тайно звонил главе республиканской партии США Митчу Макконелу, чтобы договориться о получении арестованных денег российских бизнесменов. Об этом пишет издание Business Insider. «Зеленский пытался убедить Макконнелла в том, что доходы от конфискованных активов олигархов, включая суперяхты и особняки, должны быть использованы для оказания помощи Украине в восстановлении после разрушений », — говорится в публикации. Известно, что республиканская партия Америки скептически относится к финансированию Украины. По их инициативе Конгресс США может прекратить отправлять финансовую помощь, если Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, передает телеканал 360.

Перед визитом в Америку президент Украины Владимир Зеленский тайно звонил главе республиканской партии США Митчу Макконелу, чтобы договориться о получении арестованных денег российских бизнесменов. Об этом пишет издание Business Insider. «Зеленский пытался убедить Макконнелла в том, что доходы от конфискованных активов олигархов, включая суперяхты и особняки, должны быть использованы для оказания помощи Украине в восстановлении после разрушений », — говорится в публикации. Известно, что республиканская партия Америки скептически относится к финансированию Украины. По их инициативе Конгресс США может прекратить отправлять финансовую помощь, если Украина не согласится на мирные переговоры с Россией, передает телеканал 360.