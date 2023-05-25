Вашингтон запретил Киеву применять американское оружие для атак на РФ

Вашингтон во время поставок вооружений Киеву установил правило, согласно которому данная техника не должна применяться для атак на признанной США территории России. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе пресс-конференции.
«Мы установили с Украиной правила, по которым нельзя использовать предоставленную США технику для нападений на территорию Россию», — сказал Милли, трансляция выступления велась на официальном сайте Пентагона. По его словам, Пентагон выясняет, применялись ли предоставленные США вооружения при прорыве диверсантов в Белгородскую область.
Диверсанты зашли в Белгородскую область 22 мая. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Российскими силами были убиты 70 боевиков уничтожено четыре БМП и пять пикапов, сообщает «Национальная служба новостей». Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не одобряет использование украинскими военными американской техники для атаки на Белгородскую область.
Вашингтон во время поставок вооружений Киеву установил правило, согласно которому данная техника не должна применяться для атак на признанной США территории России. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе пресс-конференции. «Мы установили с Украиной правила, по которым нельзя использовать предоставленную США технику для нападений на территорию Россию», — сказал Милли, трансляция выступления велась на официальном сайте Пентагона. По его словам, Пентагон выясняет, применялись ли предоставленные США вооружения при прорыве диверсантов в Белгородскую область. Диверсанты зашли в Белгородскую область 22 мая. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Российскими силами были убиты 70 боевиков уничтожено четыре БМП и пять пикапов, сообщает «Национальная служба новостей». Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не одобряет использование украинскими военными американской техники для атаки на Белгородскую область.