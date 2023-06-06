Свердловчанин выловил гигантскую щуку в челябинском водоеме. Фото

06 июня 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Мужчина поймал две больших щуки за одну рыбалку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Екатеринбурга выловил гигантскую щуку в Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район Челябинская область). Фотографией рыбы Сергей В. Поделился в социальных сетях. «Пойманы два экземпляра. Аргази», — сообщил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета. Сергей отметил вес пойманных щук: 3,2 кг и 2,7 кг. Он также уточнил, что в рыбе есть икра. Щуку свердловчанин поймал на Аргазинском водохранилище фото: Сергей В. в telegram-канале рыбацкого комитета Челябинской области

Житель Екатеринбурга выловил гигантскую щуку в Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район Челябинская область). Фотографией рыбы Сергей В. Поделился в социальных сетях. «Пойманы два экземпляра. Аргази», — сообщил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета. Сергей отметил вес пойманных щук: 3,2 кг и 2,7 кг. Он также уточнил, что в рыбе есть икра.