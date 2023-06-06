Мужчина поймал две больших щуки за одну рыбалку
Житель Екатеринбурга выловил гигантскую щуку в Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район Челябинская область). Фотографией рыбы Сергей В. Поделился в социальных сетях.
«Пойманы два экземпляра. Аргази», — сообщил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета.
Сергей отметил вес пойманных щук: 3,2 кг и 2,7 кг. Он также уточнил, что в рыбе есть икра.
Щуку свердловчанин поймал на Аргазинском водохранилище
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