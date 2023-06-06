Свердловчанин выловил гигантскую щуку в челябинском водоеме. Фото

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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, щука, рыба
Мужчина поймал две больших щуки за одну рыбалку Фото:

Житель Екатеринбурга выловил гигантскую щуку в Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район Челябинская область). Фотографией рыбы Сергей В. Поделился в социальных сетях.

«Пойманы два экземпляра. Аргази», — сообщил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета.

Сергей отметил вес пойманных щук: 3,2 кг и 2,7 кг. Он также уточнил, что в рыбе есть икра.

Щуку свердловчанин поймал на Аргазинском водохранилище
Щуку свердловчанин поймал на Аргазинском водохранилище

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Житель Екатеринбурга выловил гигантскую щуку в Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район Челябинская область). Фотографией рыбы Сергей В. Поделился в социальных сетях. «Пойманы два экземпляра. Аргази», — сообщил мужчина в telegram-канале рыбацкого комитета. Сергей отметил вес пойманных щук: 3,2 кг и 2,7 кг. Он также уточнил, что в рыбе есть икра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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