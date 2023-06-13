Глава Конго пожаловался на тяжелые последствия СВО для стран Африки

14 июня 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

Конфликт вокруг Украины несет разрушительные последствия, заявил Сассу-Нгессо Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт вокруг Украины несет разрушительные последствия для Африканского континента, поэтому мирная миссия ряда стран Африки готова отправиться в Россию и на Украину для участия в урегулировании конфликта. Об этом заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. «Мы все страдаем от последствий вооруженных конфликтов, которые имеют прямое воздействие на наши народы. Повсюду растет инфляция. Мы считаем, что Африка не может оставаться безмолвной или равнодушной перед лицом подобной трагедии», — передает слова президента издание Arica News. Он отметил, что с мирной миссией готовы отправиться шесть глав государств. Ранее посол ЮАР в Японии Смэтс Нгоньяма заявил, что правительство ЮАР и еще шести африканских стран желает провести переговоры по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, передает телеканал 360. Кроме того, варианты мирного разрешения конфликта обсудили лидер ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин. Уточнялось, что стороны договорились посетить Москву и и Киев, передает МК .

Конфликт вокруг Украины несет разрушительные последствия для Африканского континента, поэтому мирная миссия ряда стран Африки готова отправиться в Россию и на Украину для участия в урегулировании конфликта. Об этом заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. «Мы все страдаем от последствий вооруженных конфликтов, которые имеют прямое воздействие на наши народы. Повсюду растет инфляция. Мы считаем, что Африка не может оставаться безмолвной или равнодушной перед лицом подобной трагедии», — передает слова президента издание Arica News. Он отметил, что с мирной миссией готовы отправиться шесть глав государств. Ранее посол ЮАР в Японии Смэтс Нгоньяма заявил, что правительство ЮАР и еще шести африканских стран желает провести переговоры по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, передает телеканал 360. Кроме того, варианты мирного разрешения конфликта обсудили лидер ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин. Уточнялось, что стороны договорились посетить Москву и и Киев, передает МК.