Греф допустил наступление мирового экономического кризиса

14 июня 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Признаки возможного спада в экономике уже есть, подчеркнул Греф Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мировой экономический кризис может наступить в ближайшие годы. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что признаки возможного спада в экономике уже есть. «Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике», — передает словам Грефа РБК. Он добавил, что кризис рано или поздно произойдет, так как мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии. По словам Грефа, любая крупная структура просчитывает такого рода варианты для того, чтобы быть к ним готовыми. Ранее Греф заявил, что в РФ ожидается рост экономики в два процента к концу 2023 года, отметив, что условиях санкций это хороший результат. По его мнению, российская экономика показала огромный потенциал к приспособлению к новым условиям.

Мировой экономический кризис может наступить в ближайшие годы. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что признаки возможного спада в экономике уже есть. «Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике», — передает словам Грефа РБК. Он добавил, что кризис рано или поздно произойдет, так как мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии. По словам Грефа, любая крупная структура просчитывает такого рода варианты для того, чтобы быть к ним готовыми. Ранее Греф заявил, что в РФ ожидается рост экономики в два процента к концу 2023 года, отметив, что условиях санкций это хороший результат. По его мнению, российская экономика показала огромный потенциал к приспособлению к новым условиям.