13 июня 2023

Греф допустил наступление мирового экономического кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2014. Лица. Санкт-Петербург, греф герман, портрет
Признаки возможного спада в экономике уже есть, подчеркнул Греф Фото:

Мировой экономический кризис может наступить в ближайшие годы. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что признаки возможного спада в экономике уже есть.

«Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике», — передает словам Грефа РБК.

Он добавил, что кризис рано или поздно произойдет, так как мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии. По словам Грефа, любая крупная структура просчитывает такого рода варианты для того, чтобы быть к ним готовыми.

Ранее Греф заявил, что в РФ ожидается рост экономики в два процента к концу 2023 года, отметив, что условиях санкций это хороший результат. По его мнению, российская экономика показала огромный потенциал к приспособлению к новым условиям.

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Мировой экономический кризис может наступить в ближайшие годы. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что признаки возможного спада в экономике уже есть. «Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике», — передает словам Грефа РБК. Он добавил, что кризис рано или поздно произойдет, так как мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии. По словам Грефа, любая крупная структура просчитывает такого рода варианты для того, чтобы быть к ним готовыми. Ранее Греф заявил, что в РФ ожидается рост экономики в два процента к концу 2023 года, отметив, что условиях санкций это хороший результат. По его мнению, российская экономика показала огромный потенциал к приспособлению к новым условиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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