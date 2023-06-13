Греф допустил наступление мирового экономического кризиса

Мировой экономический кризис может наступить в ближайшие годы. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что признаки возможного спада в экономике уже есть.
«Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике», — передает словам Грефа РБК.
Он добавил, что кризис рано или поздно произойдет, так как мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии. По словам Грефа, любая крупная структура просчитывает такого рода варианты для того, чтобы быть к ним готовыми.
Ранее Греф заявил, что в РФ ожидается рост экономики в два процента к концу 2023 года, отметив, что условиях санкций это хороший результат. По его мнению, российская экономика показала огромный потенциал к приспособлению к новым условиям.
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