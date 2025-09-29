Названо условие, при котором доплаты к пенсиям «съест» инфляция

Эксперт Никита Масленников прокомментировал проект лидера ЛДПР Леонида Слуцкого по закреплению льгот и доплат к пенсиям вне зависимости от места проживания. По словам Масленникова, предложенный Слуцким механизм не решает базовые проблемы пенсионной системы: даже при индексации пенсий выше инфляции, реальная покупательная способность пенсионеров может снизиться из-за роста налогов и инфляции.
«Вместо двух пенсионных индексаций в следующем году будет одна — с 1 января, но выше инфляции, получаются действительно красивые цифры. Пенсии в целом увеличиваются с 1 января в среднем на 2000 рублей для каждого получателя, но в этом же бюджете заложено повышение НДС до 22% — к концу года оно может вызвать инфляционный скачок выше прогнозных показателей Минэкономразвития в 6–8%», — пояснил Масленников «Ридусу».
Экономист считает, что более эффективным решением могли бы стать меры по развитию накопительных пенсионных систем, включая корпоративные программы софинансирования. Масленников обратил внимание на то, что такие инструменты позволили бы увеличить доходы будущих пенсионеров за счет налоговых льгот для компаний и сотрудников, однако на федеральном уровне подобные инициативы пока не получают должного внимания.
Ранее стало известно, что мера по досрочной индексации коснется не только страховых, но и социальных пенсий. Общий объем пенсионных выплат составит 13 триллионов рублей.
