21 июня 2023

Украина получит 500 млн долларов на зарплаты и пенсии

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Правительство Украины подписало соглашение с Великобританией о получении 500 млн долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины подписали соглашение о привлечении финансирования в размере 500 млн долларов от Великобритании на зарплаты учителей и спасателей, выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

«Мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в 500 млн долларов от Великобритании. Помощь Киеву также предоставят власти США и Финляндии, средства пойдут на оплату зарплат учителей и спасателей, а также на выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей», — написал Шмыгаль в telegram-канале.

В среду Шмыгаль сообщил, что Украина запросила у Европейского банка еще 600 млн евро на восстановление энергетики. Он отметил, что украинские власти подписали серию меморандумов. Экономист Алексей Кущ уверен, что Украина подходит к моменту после которого не сможет восстановиться. По его мнению, это произойдет, если спецоперация не завершится к 2024 году.

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Власти Украины подписали соглашение о привлечении финансирования в размере 500 млн долларов от Великобритании на зарплаты учителей и спасателей, выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. «Мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в 500 млн долларов от Великобритании. Помощь Киеву также предоставят власти США и Финляндии, средства пойдут на оплату зарплат учителей и спасателей, а также на выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей», — написал Шмыгаль в telegram-канале. В среду Шмыгаль сообщил, что Украина запросила у Европейского банка еще 600 млн евро на восстановление энергетики. Он отметил, что украинские власти подписали серию меморандумов. Экономист Алексей Кущ уверен, что Украина подходит к моменту после которого не сможет восстановиться. По его мнению, это произойдет, если спецоперация не завершится к 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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