Украина получит 500 млн долларов на зарплаты и пенсии

22 июня 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Правительство Украины подписало соглашение с Великобританией о получении 500 млн долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины подписали соглашение о привлечении финансирования в размере 500 млн долларов от Великобритании на зарплаты учителей и спасателей, выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. «Мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в 500 млн долларов от Великобритании. Помощь Киеву также предоставят власти США и Финляндии, средства пойдут на оплату зарплат учителей и спасателей, а также на выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей», — написал Шмыгаль в telegram-канале. В среду Шмыгаль сообщил, что Украина запросила у Европейского банка еще 600 млн евро на восстановление энергетики. Он отметил, что украинские власти подписали серию меморандумов. Экономист Алексей Кущ уверен, что Украина подходит к моменту после которого не сможет восстановиться. По его мнению, это произойдет, если спецоперация не завершится к 2024 году.

Власти Украины подписали соглашение о привлечении финансирования в размере 500 млн долларов от Великобритании на зарплаты учителей и спасателей, выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. «Мы подписали очередное соглашение о привлечении финансирования в 500 млн долларов от Великобритании. Помощь Киеву также предоставят власти США и Финляндии, средства пойдут на оплату зарплат учителей и спасателей, а также на выплату пенсий и поддержку малообеспеченных семей», — написал Шмыгаль в telegram-канале. В среду Шмыгаль сообщил, что Украина запросила у Европейского банка еще 600 млн евро на восстановление энергетики. Он отметил, что украинские власти подписали серию меморандумов. Экономист Алексей Кущ уверен, что Украина подходит к моменту после которого не сможет восстановиться. По его мнению, это произойдет, если спецоперация не завершится к 2024 году.