Медведев оценил шансы Пригожина на захват ядерного оружия

Медведев: Россия не позволит частной армии Пригожина захватить ядерное оружие
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что Россия не позволит частной армии захватить ядерное оружие Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Россия не позволит частной армии бизнесмена Евгения Пригожина захватить ядерное оружие. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов», — сказал Дмитрий Медведев РИА Новости.

Также он подчеркнул, что ситуация не ограничится одной страной. По его словам, если ядерное вооружение попадет в руки частной армии, мир будет «поставлен на грань уничтожения».

Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в нанесении ударов по тыловым позициям его армии. В ведомстве заявления опровергли, но бизнесмен заявил, что все, кто встанет у него на пути будут уничтожены. Позже президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Он заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну. Также он подчеркнул, что все причастные к мятежу будут привлечены к ответу. Кроме того, стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя частной армии.

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Россия не позволит частной армии бизнесмена Евгения Пригожина захватить ядерное оружие. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов», — сказал Дмитрий Медведев РИА Новости. Также он подчеркнул, что ситуация не ограничится одной страной. По его словам, если ядерное вооружение попадет в руки частной армии, мир будет «поставлен на грань уничтожения». Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в нанесении ударов по тыловым позициям его армии. В ведомстве заявления опровергли, но бизнесмен заявил, что все, кто встанет у него на пути будут уничтожены. Позже президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Он заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну. Также он подчеркнул, что все причастные к мятежу будут привлечены к ответу. Кроме того, стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя частной армии.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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