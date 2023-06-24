Медведев оценил шансы Пригожина на захват ядерного оружия

Медведев: Россия не позволит частной армии Пригожина захватить ядерное оружие

24 июня 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что Россия не позволит частной армии захватить ядерное оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Россия не позволит частной армии бизнесмена Евгения Пригожина захватить ядерное оружие. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов», — сказал Дмитрий Медведев РИА Новости. Также он подчеркнул, что ситуация не ограничится одной страной. По его словам, если ядерное вооружение попадет в руки частной армии, мир будет «поставлен на грань уничтожения». Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в нанесении ударов по тыловым позициям его армии. В ведомстве заявления опровергли, но бизнесмен заявил, что все, кто встанет у него на пути будут уничтожены. Позже президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Он заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну. Также он подчеркнул, что все причастные к мятежу будут привлечены к ответу. Кроме того, стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя частной армии.

Россия не позволит частной армии бизнесмена Евгения Пригожина захватить ядерное оружие. Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов», — сказал Дмитрий Медведев РИА Новости. Также он подчеркнул, что ситуация не ограничится одной страной. По его словам, если ядерное вооружение попадет в руки частной армии, мир будет «поставлен на грань уничтожения». Ранее Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в нанесении ударов по тыловым позициям его армии. В ведомстве заявления опровергли, но бизнесмен заявил, что все, кто встанет у него на пути будут уничтожены. Позже президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Он заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну. Также он подчеркнул, что все причастные к мятежу будут привлечены к ответу. Кроме того, стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя частной армии.