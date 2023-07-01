В России предложили существенно снизить страховые взносы для многодетных

Сенатор РФ Шендерюк-Жидков предложил снизить страховые взносы для многодетных до 7,6%

02 июля 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

По задумке автора инициативы, снижение страховых взносов для многодетных семей приведет к росту числа желающих иметь много детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если в России снизить страховые взносы для многодетных семей с 30 до 7,6 процентов, то это приведет к тому, что количество желающих в стране иметь много детей увеличится. С таким заявлением выступил член Совфеда от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. «Я предлагаю рассмотреть возможность для многодетных семей реализовать льготу по начислению 7,6% страховых взносов вместо существующих 30%. <…> Мы увидим как заинтересованы в ней будут и работодатели, и сам работник. <…> Мы увидим гораздо большую занятость многодетных семей, гораздо больший интерес в том, чтобы рожать детей, развивать и вкладываться в народосбережение нашей страны», — пояснил свою позицию Александр Шендерюк-Жидков на форуме Всемирного русского народного собора, посвященном демографической, семейной и миграционной политике в России, передает ТАСС. В качестве сравнения сенатор привел пример снижения страховых взносов для российских IT-компаний до 7,6% во врем пандемии коронавируса. Тогда эта мера привела к росту числа предприятий в сегменте и возросшему интересу к профессии. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков анонсировал новые меры поддержки многодетных семей. Этой категории граждан обещали сохранить льготы в период обучения детей.

Если в России снизить страховые взносы для многодетных семей с 30 до 7,6 процентов, то это приведет к тому, что количество желающих в стране иметь много детей увеличится. С таким заявлением выступил член Совфеда от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. «Я предлагаю рассмотреть возможность для многодетных семей реализовать льготу по начислению 7,6% страховых взносов вместо существующих 30%. <…> Мы увидим как заинтересованы в ней будут и работодатели, и сам работник. <…> Мы увидим гораздо большую занятость многодетных семей, гораздо больший интерес в том, чтобы рожать детей, развивать и вкладываться в народосбережение нашей страны», — пояснил свою позицию Александр Шендерюк-Жидков на форуме Всемирного русского народного собора, посвященном демографической, семейной и миграционной политике в России, передает ТАСС. В качестве сравнения сенатор привел пример снижения страховых взносов для российских IT-компаний до 7,6% во врем пандемии коронавируса. Тогда эта мера привела к росту числа предприятий в сегменте и возросшему интересу к профессии. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков анонсировал новые меры поддержки многодетных семей. Этой категории граждан обещали сохранить льготы в период обучения детей.