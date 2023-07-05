Клименко: стрелявший в Киевском суде Игорь Гуменюк скончался

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Игорь Гуменюк скончался на месте происшествия в Киевском суде Фото:

Правонарушитель, обвиняемый в теракте в 2015 году гражданин Украины Игорь Гуменюк, предположительно, совершил самоубийство на месте происшествия в Киевском суде. В процессе штурма помещения суда два бойца спецназа «Корда» получили ранения, но их жизнь была спасена благодаря использованию щитов спецназовцами. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Правонарушитель, обвиняемый в теракте в 2015 году гражданин Украины Игорь Гуменюк, предположительно, совершил самоубийство на месте происшествия в Киевском суде. В процессе штурма помещения суда два бойца спецназа «Корда» получили ранения, но их жизнь была спасена благодаря использованию щитов спецназовцами. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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