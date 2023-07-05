Клименко: стрелявший в Киевском суде Игорь Гуменюк скончался

Игорь Гуменюк скончался на месте происшествия в Киевском суде
Правонарушитель, обвиняемый в теракте в 2015 году гражданин Украины Игорь Гуменюк, предположительно, совершил самоубийство на месте происшествия в Киевском суде. В процессе штурма помещения суда два бойца спецназа «Корда» получили ранения, но их жизнь была спасена благодаря использованию щитов спецназовцами. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
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