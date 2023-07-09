В Минфине РФ предложили провести приватизацию в интересах пенсионеров

10 июля 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

Пенсионерам предложили два варианта проведения приватизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России предложили рассмотреть «приватизацию в интересах пенсионеров». Об этом заявил глава Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров. «Есть разные подходы к этому, но можно было бы проводить приватизацию в интересах будущих пенсионеров. Если в 90-е годы приватизация, как считается, была грабительская, то сейчас нужен более социально приемлемый вариант. Проведение в интересах пенсионеров, с одной стороны, повысило бы ее легитимность, с другой — позволило бы решить и другие задачи, в частности развития внутреннего инвестиционного рынка», — цитируют слова Назарова «Ведомости». Назаров отметил, что есть две стратегии подобных приватизаций. Первая — направить разовую доплату к пенсии за счет продажи государственных пакетов. Вторая — сформировать пакет бумаг под приватизацию и передачу в собственность россиянам через пенсионные фонды или управляющие компании. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия должна продолжать приватизацию. Поступления в российский бюджет от приватизации в 2023 году уже составили 12,1 млрд рублей, превысив намеченный план в семь раз, заявили в Росимуществе.

В России предложили рассмотреть «приватизацию в интересах пенсионеров». Об этом заявил глава Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров. «Есть разные подходы к этому, но можно было бы проводить приватизацию в интересах будущих пенсионеров. Если в 90-е годы приватизация, как считается, была грабительская, то сейчас нужен более социально приемлемый вариант. Проведение в интересах пенсионеров, с одной стороны, повысило бы ее легитимность, с другой — позволило бы решить и другие задачи, в частности развития внутреннего инвестиционного рынка», — цитируют слова Назарова «Ведомости». Назаров отметил, что есть две стратегии подобных приватизаций. Первая — направить разовую доплату к пенсии за счет продажи государственных пакетов. Вторая — сформировать пакет бумаг под приватизацию и передачу в собственность россиянам через пенсионные фонды или управляющие компании. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия должна продолжать приватизацию. Поступления в российский бюджет от приватизации в 2023 году уже составили 12,1 млрд рублей, превысив намеченный план в семь раз, заявили в Росимуществе.