09 июля 2023

В Минфине РФ предложили провести приватизацию в интересах пенсионеров

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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, пенсионер, скамейка, старики, лавка, бабушка
Пенсионерам предложили два варианта проведения приватизации Фото:

В России предложили рассмотреть «приватизацию в интересах пенсионеров». Об этом заявил глава Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров.

«Есть разные подходы к этому, но можно было бы проводить приватизацию в интересах будущих пенсионеров. Если в 90-е годы приватизация, как считается, была грабительская, то сейчас нужен более социально приемлемый вариант. Проведение в интересах пенсионеров, с одной стороны, повысило бы ее легитимность, с другой — позволило бы решить и другие задачи, в частности развития внутреннего инвестиционного рынка», — цитируют слова Назарова «Ведомости».

Назаров отметил, что есть две стратегии подобных приватизаций. Первая — направить разовую доплату к пенсии за счет продажи государственных пакетов. Вторая — сформировать пакет бумаг под приватизацию и передачу в собственность россиянам через пенсионные фонды или управляющие компании.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия должна продолжать приватизацию. Поступления в российский бюджет от приватизации в 2023 году уже составили 12,1 млрд рублей, превысив намеченный план в семь раз, заявили в Росимуществе.

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В России предложили рассмотреть «приватизацию в интересах пенсионеров». Об этом заявил глава Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров. «Есть разные подходы к этому, но можно было бы проводить приватизацию в интересах будущих пенсионеров. Если в 90-е годы приватизация, как считается, была грабительская, то сейчас нужен более социально приемлемый вариант. Проведение в интересах пенсионеров, с одной стороны, повысило бы ее легитимность, с другой — позволило бы решить и другие задачи, в частности развития внутреннего инвестиционного рынка», — цитируют слова Назарова «Ведомости». Назаров отметил, что есть две стратегии подобных приватизаций. Первая — направить разовую доплату к пенсии за счет продажи государственных пакетов. Вторая — сформировать пакет бумаг под приватизацию и передачу в собственность россиянам через пенсионные фонды или управляющие компании. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия должна продолжать приватизацию. Поступления в российский бюджет от приватизации в 2023 году уже составили 12,1 млрд рублей, превысив намеченный план в семь раз, заявили в Росимуществе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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