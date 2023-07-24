В Подмосковье в водохранилище нашли труп с гирей на ноге

24 июля 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Оперативные службы возбудили уголовное дело после обнаружения трупа с гирей на ноге Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Мытищах (Подмосковье) был найден труп с гирей на ноге. Оперативные службы возбудили уголовное дело. «Тело мужчины нашли в водоеме близ деревни Новоалександровка Мытищинского городского округа в воскресенье рано утром. К ноге была привязана гиря весом 16 кг», — передает MK . Отмечается, что оперативные службы сразу поняли, что убийство было совершенно намерено. Возбуждено уголовное дело, началось расследование. Тело погибшего было в одежде. В кармане лежал мобильный телефон, передает telegram-канал 112.

В Мытищах (Подмосковье) был найден труп с гирей на ноге. Оперативные службы возбудили уголовное дело. «Тело мужчины нашли в водоеме близ деревни Новоалександровка Мытищинского городского округа в воскресенье рано утром. К ноге была привязана гиря весом 16 кг», — передает MK. Отмечается, что оперативные службы сразу поняли, что убийство было совершенно намерено. Возбуждено уголовное дело, началось расследование. Тело погибшего было в одежде. В кармане лежал мобильный телефон, передает telegram-канал 112.