В Подмосковье в водохранилище нашли труп с гирей на ноге

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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
Оперативные службы возбудили уголовное дело после обнаружения трупа с гирей на ноге Фото:

В Мытищах (Подмосковье) был найден труп с гирей на ноге. Оперативные службы возбудили уголовное дело.

«Тело мужчины нашли в водоеме близ деревни Новоалександровка Мытищинского городского округа в воскресенье рано утром. К ноге была привязана гиря весом 16 кг», — передает MK. Отмечается, что оперативные службы сразу поняли, что убийство было совершенно намерено. Возбуждено уголовное дело, началось расследование.

Тело погибшего было в одежде. В кармане лежал мобильный телефон, передает telegram-канал 112.

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В Мытищах (Подмосковье) был найден труп с гирей на ноге. Оперативные службы возбудили уголовное дело. «Тело мужчины нашли в водоеме близ деревни Новоалександровка Мытищинского городского округа в воскресенье рано утром. К ноге была привязана гиря весом 16 кг», — передает MK. Отмечается, что оперативные службы сразу поняли, что убийство было совершенно намерено. Возбуждено уголовное дело, началось расследование. Тело погибшего было в одежде. В кармане лежал мобильный телефон, передает telegram-канал 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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