В Подмосковье в водохранилище нашли труп с гирей на ноге

В Мытищах (Подмосковье) был найден труп с гирей на ноге. Оперативные службы возбудили уголовное дело.
«Тело мужчины нашли в водоеме близ деревни Новоалександровка Мытищинского городского округа в воскресенье рано утром. К ноге была привязана гиря весом 16 кг», — передает MK. Отмечается, что оперативные службы сразу поняли, что убийство было совершенно намерено. Возбуждено уголовное дело, началось расследование.
Тело погибшего было в одежде. В кармане лежал мобильный телефон, передает telegram-канал 112.
В Мытищах (Подмосковье) был найден труп с гирей на ноге. Оперативные службы возбудили уголовное дело. «Тело мужчины нашли в водоеме близ деревни Новоалександровка Мытищинского городского округа в воскресенье рано утром. К ноге была привязана гиря весом 16 кг», — передает MK. Отмечается, что оперативные службы сразу поняли, что убийство было совершенно намерено. Возбуждено уголовное дело, началось расследование. Тело погибшего было в одежде. В кармане лежал мобильный телефон, передает telegram-канал 112.