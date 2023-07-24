24 июля 2023

Блинкен: США ввели санкции против министра обороны Мали за работу с ЧВК «Вагнер»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Вошедшим в санкционный список заморозят активы и запретят вести бизнес. в США, заявил Блинкен Фото:
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США ввели санкции в отношении министра обороны и двух военачальников Мали за взаимодействие с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«В американский черный список вносятся министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара, а также начальник штаба ВВС этой африканской страны и его заместитель. Всем им вменяется в вину то, что они с декабря 2021 года тесно работали с группой „Вагнер“», — говорится в заявлении Блинкена. Уточняется, что вошедшим в санкционный список заморозят активы на территории Штатов и запретят вести бизнес.

Ранее сообщалось, что САШ планируют отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа в России. Представители Белого дома заявили, что не хотят создавать впечатление солидарности с одной из сторон конфликта, передает РT.

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США ввели санкции в отношении министра обороны и двух военачальников Мали за взаимодействие с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «В американский черный список вносятся министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара, а также начальник штаба ВВС этой африканской страны и его заместитель. Всем им вменяется в вину то, что они с декабря 2021 года тесно работали с группой „Вагнер“», — говорится в заявлении Блинкена. Уточняется, что вошедшим в санкционный список заморозят активы на территории Штатов и запретят вести бизнес. Ранее сообщалось, что САШ планируют отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа в России. Представители Белого дома заявили, что не хотят создавать впечатление солидарности с одной из сторон конфликта, передает РT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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