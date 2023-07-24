Блинкен: США ввели санкции против министра обороны Мали за работу с ЧВК «Вагнер»

25 июля 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Вошедшим в санкционный список заморозят активы и запретят вести бизнес. в США, заявил Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США ввели санкции в отношении министра обороны и двух военачальников Мали за взаимодействие с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «В американский черный список вносятся министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара, а также начальник штаба ВВС этой африканской страны и его заместитель. Всем им вменяется в вину то, что они с декабря 2021 года тесно работали с группой „Вагнер“», — говорится в заявлении Блинкена. Уточняется, что вошедшим в санкционный список заморозят активы на территории Штатов и запретят вести бизнес. Ранее сообщалось, что САШ планируют отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа в России. Представители Белого дома заявили, что не хотят создавать впечатление солидарности с одной из сторон конфликта, передает РT .

США ввели санкции в отношении министра обороны и двух военачальников Мали за взаимодействие с ЧВК «Вагнер». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «В американский черный список вносятся министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара, а также начальник штаба ВВС этой африканской страны и его заместитель. Всем им вменяется в вину то, что они с декабря 2021 года тесно работали с группой „Вагнер“», — говорится в заявлении Блинкена. Уточняется, что вошедшим в санкционный список заморозят активы на территории Штатов и запретят вести бизнес. Ранее сообщалось, что САШ планируют отложить введение новых санкций против ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа в России. Представители Белого дома заявили, что не хотят создавать впечатление солидарности с одной из сторон конфликта, передает РT.