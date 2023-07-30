Медведев объяснил, почему Запад должен молиться на российских бойцов

Медведев: российские бойцы не дают начаться ядерной войне
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что российские военные предотвращают мировую войну Фото:
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Враги России должны молиться на российских бойцов, так как они не дают начаться ядерной войне. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что российские военные предотвращают мировую войну, отражая контрнаступление ВСУ. По словам зампреда Совбеза, если бы операция Киева удалась, РФ была бы вынуждена применить ядерный арсенал.

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Враги России должны молиться на российских бойцов, так как они не дают начаться ядерной войне. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что российские военные предотвращают мировую войну, отражая контрнаступление ВСУ. По словам зампреда Совбеза, если бы операция Киева удалась, РФ была бы вынуждена применить ядерный арсенал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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