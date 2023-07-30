В США назвали страх Запада из-за наступления Украины

Политолог Миршаймер: Запад боится проиграть, поэтому подталкивает ВСУ к наступлению

31 июля 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

У Киева не было возможности добиться прогресса в наступлении, заявил Джон Миршаймер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад боится проиграть вместе с украинцами, поэтому подталкивает Вооруженные силы Украины к самоубийственному наступлению. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер. «Запад очень боится, что если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя, общественная поддержка войны иссякнет, и украинцы проиграют — проиграет и Запад», — сказал Миршаймер в эфире YouTube канала The Grayzone. Он сказал это дополняя свои слова о том, почему Запад подталкивает Украину к наступлению, которое является самоубийственным. По его словам, у Киева не было возможности добиться прогресса в наступлении, однако Запад торопил страну и активно поставлял вооружение. Он отметил, что контрнаступление ВСУ не сработало, несмотря на обученные и вооруженные подразделения НАТО. Ранее американский портал Military Watch Magazine написал о том, что Запад поставил Киеву цель в контрнаступлении. Как отметили в статье, Западные сторонники Украины называют Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захвата Крыма обернется для стран катастрофой, поскольку у России есть необходимые средства для защиты своего суверенитета, передает RT.

Запад боится проиграть вместе с украинцами, поэтому подталкивает Вооруженные силы Украины к самоубийственному наступлению. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер. «Запад очень боится, что если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя, общественная поддержка войны иссякнет, и украинцы проиграют — проиграет и Запад», — сказал Миршаймер в эфире YouTube канала The Grayzone. Он сказал это дополняя свои слова о том, почему Запад подталкивает Украину к наступлению, которое является самоубийственным. По его словам, у Киева не было возможности добиться прогресса в наступлении, однако Запад торопил страну и активно поставлял вооружение. Он отметил, что контрнаступление ВСУ не сработало, несмотря на обученные и вооруженные подразделения НАТО. Ранее американский портал Military Watch Magazine написал о том, что Запад поставил Киеву цель в контрнаступлении. Как отметили в статье, Западные сторонники Украины называют Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захвата Крыма обернется для стран катастрофой, поскольку у России есть необходимые средства для защиты своего суверенитета, передает RT.