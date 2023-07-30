30 июля 2023

В США назвали страх Запада из-за наступления Украины

Политолог Миршаймер: Запад боится проиграть, поэтому подталкивает ВСУ к наступлению
© Служба новостей «URA.RU»
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У Киева не было возможности добиться прогресса в наступлении, заявил Джон Миршаймер Фото:
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Запад боится проиграть вместе с украинцами, поэтому подталкивает Вооруженные силы Украины к самоубийственному наступлению. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.

«Запад очень боится, что если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя, общественная поддержка войны иссякнет, и украинцы проиграют — проиграет и Запад», — сказал Миршаймер в эфире YouTube канала The Grayzone. Он сказал это дополняя свои слова о том, почему Запад подталкивает Украину к наступлению, которое является самоубийственным.

По его словам, у Киева не было возможности добиться прогресса в наступлении, однако Запад торопил страну и активно поставлял вооружение. Он отметил, что контрнаступление ВСУ не сработало, несмотря на обученные и вооруженные подразделения НАТО.

Ранее американский портал Military Watch Magazine написал о том, что Запад поставил Киеву цель в контрнаступлении. Как отметили в статье, Западные сторонники Украины называют Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захвата Крыма обернется для стран катастрофой, поскольку у России есть необходимые средства для защиты своего суверенитета, передает RT.

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Запад боится проиграть вместе с украинцами, поэтому подталкивает Вооруженные силы Украины к самоубийственному наступлению. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер. «Запад очень боится, что если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя, общественная поддержка войны иссякнет, и украинцы проиграют — проиграет и Запад», — сказал Миршаймер в эфире YouTube канала The Grayzone. Он сказал это дополняя свои слова о том, почему Запад подталкивает Украину к наступлению, которое является самоубийственным. По его словам, у Киева не было возможности добиться прогресса в наступлении, однако Запад торопил страну и активно поставлял вооружение. Он отметил, что контрнаступление ВСУ не сработало, несмотря на обученные и вооруженные подразделения НАТО. Ранее американский портал Military Watch Magazine написал о том, что Запад поставил Киеву цель в контрнаступлении. Как отметили в статье, Западные сторонники Украины называют Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захвата Крыма обернется для стран катастрофой, поскольку у России есть необходимые средства для защиты своего суверенитета, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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