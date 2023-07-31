Во Франции объяснили, как мятеж в Нигере повлияет на отношения с РФ

Эксперт по энергетике Нгуен: ЕС будет сложнее вводить санкции против РФ из-за госпереворота в Нигере

31 июля 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

ЕС будет сложнее вводить санкции против РФ в ядерной сфере, сообщил Фук-Винь Нгуен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госпереворот в Нигере осложнит введение европейских антироссийских санкций, касающихся ядерной сферы РФ. Это обусловлено тем, что около 15% запасов урана поступало во Францию из Нигера. Стране будет сложнее отказаться от российского урана. Об этом рассказал французский эксперт по энергетике Фук-Винь Нгуен. «Напряженность в Нигере может еще больше помешать ЕС вводить санкции против России в ядерной сфере <…> Нигер обеспечивает 15% потребностей Франции в уране и составляет пятую часть всего импорта урана ЕС. Это (госпереворот — прим. URA.RU) может иметь последствия на уровне ЕС. Если ситуация в Нигере ухудшится, это, безусловно, осложнит принятие санкций в отношении российского урана в краткосрочной перспективе», — передает слова Нгуена американское издание Politico . Там уточнили, что на данный момент Франция не испытывает трудностей с нехваткой урана из Нигера. Однако ситуация может измениться, так как запасов страны хватит лишь на два года. Госпереворот в Нигере произошел 27 июля. В ходе него президента страны Мохамеда Базума сместили с должности. Кроме того, мятежники захватили в плен четырех министров и лидера правящей партии страны, пишет MK.RU. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил произошедшее, передает RT.

Госпереворот в Нигере осложнит введение европейских антироссийских санкций, касающихся ядерной сферы РФ. Это обусловлено тем, что около 15% запасов урана поступало во Францию из Нигера. Стране будет сложнее отказаться от российского урана. Об этом рассказал французский эксперт по энергетике Фук-Винь Нгуен. «Напряженность в Нигере может еще больше помешать ЕС вводить санкции против России в ядерной сфере <…> Нигер обеспечивает 15% потребностей Франции в уране и составляет пятую часть всего импорта урана ЕС. Это (госпереворот — прим. URA.RU) может иметь последствия на уровне ЕС. Если ситуация в Нигере ухудшится, это, безусловно, осложнит принятие санкций в отношении российского урана в краткосрочной перспективе», — передает слова Нгуена американское издание Politico. Там уточнили, что на данный момент Франция не испытывает трудностей с нехваткой урана из Нигера. Однако ситуация может измениться, так как запасов страны хватит лишь на два года. Госпереворот в Нигере произошел 27 июля. В ходе него президента страны Мохамеда Базума сместили с должности. Кроме того, мятежники захватили в плен четырех министров и лидера правящей партии страны, пишет MK.RU. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил произошедшее, передает RT.