Под Петербургом прогремел взрыв. Фото

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Пожаротушение мансарды по улице Хохрякова, 10. Тюмень, дым, пожар, тушение пожара, пожарная лестница
В МЧС заявляют о пожаре в квартире Фото:

Жители поселка Шушары под Санкт-Петербургом сообщают о звуках взрыва. В МЧС подтвердили пожар по установленному адресу.

«Массовые сообщения о взрыве в Шушарах поступают в экстренные службы Петербурга. С 9 утра местные звонят и говорят, что слышали громкий звук, похожий на взрыв», — передает «Фонтанка» в своем telegram-канале, ссылаясь на сообщения очевидцев. Сообщается о пожаре в квартире по ул. Галицкая. Причины происшествия не называются. Поселок Шушары находится в расстоянии 23 километрах от Санкт-Петербурга.

Обновлено в 12:24.

«Фонтанка» сообщает, что звук взрыва произошел из-за лопнувших шин. Они хранились на балконе в одном из домов.

В поселке Шушары очевидцы сообщали о взрывах
В поселке Шушары очевидцы сообщали о взрывах
Фото:

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Жители поселка Шушары под Санкт-Петербургом сообщают о звуках взрыва. В МЧС подтвердили пожар по установленному адресу. «Массовые сообщения о взрыве в Шушарах поступают в экстренные службы Петербурга. С 9 утра местные звонят и говорят, что слышали громкий звук, похожий на взрыв», — передает «Фонтанка» в своем telegram-канале, ссылаясь на сообщения очевидцев. Сообщается о пожаре в квартире по ул. Галицкая. Причины происшествия не называются. Поселок Шушары находится в расстоянии 23 километрах от Санкт-Петербурга. Обновлено в 12:24. «Фонтанка» сообщает, что звук взрыва произошел из-за лопнувших шин. Они хранились на балконе в одном из домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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