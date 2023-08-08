В МЧС заявляют о пожаре в квартире Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители поселка Шушары под Санкт-Петербургом сообщают о звуках взрыва. В МЧС подтвердили пожар по установленному адресу.



«Массовые сообщения о взрыве в Шушарах поступают в экстренные службы Петербурга. С 9 утра местные звонят и говорят, что слышали громкий звук, похожий на взрыв», — передает «Фонтанка» в своем telegram-канале, ссылаясь на сообщения очевидцев. Сообщается о пожаре в квартире по ул. Галицкая. Причины происшествия не называются. Поселок Шушары находится в расстоянии 23 километрах от Санкт-Петербурга.



Обновлено в 12:24.



«Фонтанка» сообщает, что звук взрыва произошел из-за лопнувших шин. Они хранились на балконе в одном из домов.