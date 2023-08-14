Врачи выступили против запрета продажи препаратов для абортов

Большинство врачей негативно относятся к решению ограничить свободную продажу препаратов для медикаментозного оборота. Речь идет про мизопростол и мифепристон. Врачи отмечают, что это ограничение продаж препаратов может привести к криминальным абортам. Это следует из опроса медиков.
«Большинство медиков, опрошенных профессиональным сервисом „Справочник врача“, отрицательно относятся к инициативам по повышению рождаемости, предложенным Минздравом и Госдумой. В частности, 59% респондентов выступили против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности», — передает информацию газета «Коммерсант». Опрошенные врачи отметил, что ограничение продаж препаратов для прерывания беременности могут привести к криминальным абортам. Также в России может появиться тенденция отказа от детей или «медицинского туризма».
В середине июля Минздрав России решил обновить перечень лекарств, для которых введены ограничения для продажи. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с URA.RU призвал ограничить продажу экстренных контрацептивов. Он отметил, что все такие препараты должны выпускаться по рецепту врача. На этом фоне за год в России резко выросли в цене препараты для прерывания беременности. Цены изменились на 50-60%.
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