Врачи выступили против запрета продажи препаратов для абортов

Опрос «Коммерсант»: 59% врачей не поддерживают запрет продажи препаратов для абортов
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Врачи против ограничения продаж препаратов для абортов Фото:

Большинство врачей негативно относятся к решению ограничить свободную продажу препаратов для медикаментозного оборота. Речь идет про мизопростол и мифепристон. Врачи отмечают, что это ограничение продаж препаратов может привести к криминальным абортам. Это следует из опроса медиков.

«Большинство медиков, опрошенных профессиональным сервисом „Справочник врача“, отрицательно относятся к инициативам по повышению рождаемости, предложенным Минздравом и Госдумой. В частности, 59% респондентов выступили против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности», — передает информацию газета «Коммерсант». Опрошенные врачи отметил, что ограничение продаж препаратов для прерывания беременности могут привести к криминальным абортам. Также в России может появиться тенденция отказа от детей или «медицинского туризма».

В середине июля Минздрав России решил обновить перечень лекарств, для которых введены ограничения для продажи. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с URA.RU призвал ограничить продажу экстренных контрацептивов. Он отметил, что все такие препараты должны выпускаться по рецепту врача. На этом фоне за год в России резко выросли в цене препараты для прерывания беременности. Цены изменились на 50-60%.

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Большинство врачей негативно относятся к решению ограничить свободную продажу препаратов для медикаментозного оборота. Речь идет про мизопростол и мифепристон. Врачи отмечают, что это ограничение продаж препаратов может привести к криминальным абортам. Это следует из опроса медиков. «Большинство медиков, опрошенных профессиональным сервисом „Справочник врача“, отрицательно относятся к инициативам по повышению рождаемости, предложенным Минздравом и Госдумой. В частности, 59% респондентов выступили против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности», — передает информацию газета «Коммерсант». Опрошенные врачи отметил, что ограничение продаж препаратов для прерывания беременности могут привести к криминальным абортам. Также в России может появиться тенденция отказа от детей или «медицинского туризма». В середине июля Минздрав России решил обновить перечень лекарств, для которых введены ограничения для продажи. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с URA.RU призвал ограничить продажу экстренных контрацептивов. Он отметил, что все такие препараты должны выпускаться по рецепту врача. На этом фоне за год в России резко выросли в цене препараты для прерывания беременности. Цены изменились на 50-60%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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