Экс-главе института изучения семьи Волосовец назначили условный срок за хищения

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Татьяну Волосовец условно осудили на четыре года лишения свободы Фото:

Экс-руководителя ФГБУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Татьяну Волосовец приговорили к четырем годам заключения условно. Басманный райсуд Москвы признал ее виновной в крупной денежной растрате.

«Татьяну Волосовец приговорили к условному заключению на четыре года. Ее признали виновной в крупной растрате средств во время работы в институте изучения семьи, она выписывала себе премии за невыполненные работы», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу суда.

С Волосовец взыскали ущерб в размере четырех миллионов рублей. В зале суда она отказывалась общаться с журналистами. Выслушав приговор, Волосовец заплакала, пишет издание.

О махинациях Волосовец стало известно в августе 2021 года. Тогда было установлено, что она выписала два крупных гонорара за якобы выполненные для института работы. Кроме того, став директором, она сдала в аренду своей же организации личный BMW 420d. Причем учреждение арендовало авто для поездок Волосовец.

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Экс-руководителя ФГБУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Татьяну Волосовец приговорили к четырем годам заключения условно. Басманный райсуд Москвы признал ее виновной в крупной денежной растрате. «Татьяну Волосовец приговорили к условному заключению на четыре года. Ее признали виновной в крупной растрате средств во время работы в институте изучения семьи, она выписывала себе премии за невыполненные работы», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу суда. С Волосовец взыскали ущерб в размере четырех миллионов рублей. В зале суда она отказывалась общаться с журналистами. Выслушав приговор, Волосовец заплакала, пишет издание. О махинациях Волосовец стало известно в августе 2021 года. Тогда было установлено, что она выписала два крупных гонорара за якобы выполненные для института работы. Кроме того, став директором, она сдала в аренду своей же организации личный BMW 420d. Причем учреждение арендовало авто для поездок Волосовец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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