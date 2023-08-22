Экс-главе института изучения семьи Волосовец назначили условный срок за хищения

22 августа 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Татьяну Волосовец условно осудили на четыре года лишения свободы Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Экс-руководителя ФГБУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Татьяну Волосовец приговорили к четырем годам заключения условно. Басманный райсуд Москвы признал ее виновной в крупной денежной растрате. «Татьяну Волосовец приговорили к условному заключению на четыре года. Ее признали виновной в крупной растрате средств во время работы в институте изучения семьи, она выписывала себе премии за невыполненные работы», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на пресс-службу суда. С Волосовец взыскали ущерб в размере четырех миллионов рублей. В зале суда она отказывалась общаться с журналистами. Выслушав приговор, Волосовец заплакала, пишет издание. О махинациях Волосовец стало известно в августе 2021 года. Тогда было установлено, что она выписала два крупных гонорара за якобы выполненные для института работы. Кроме того, став директором, она сдала в аренду своей же организации личный BMW 420d. Причем учреждение арендовало авто для поездок Волосовец.

Экс-руководителя ФГБУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Татьяну Волосовец приговорили к четырем годам заключения условно. Басманный райсуд Москвы признал ее виновной в крупной денежной растрате. «Татьяну Волосовец приговорили к условному заключению на четыре года. Ее признали виновной в крупной растрате средств во время работы в институте изучения семьи, она выписывала себе премии за невыполненные работы», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу суда. С Волосовец взыскали ущерб в размере четырех миллионов рублей. В зале суда она отказывалась общаться с журналистами. Выслушав приговор, Волосовец заплакала, пишет издание. О махинациях Волосовец стало известно в августе 2021 года. Тогда было установлено, что она выписала два крупных гонорара за якобы выполненные для института работы. Кроме того, став директором, она сдала в аренду своей же организации личный BMW 420d. Причем учреждение арендовало авто для поездок Волосовец.