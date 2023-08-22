В Тверской области нашли сбитый беспилотник с нацистским лозунгом

22 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Беспилотник с нацистскими надписями упал в лесу Жарковского района Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Тверской области нашли украинский беспилотник с надписью «Слава Украине. Героем слава». Этот лозунг использовали украинские пособники нацистской Германии во время Второй мировой войны. «Беспилотник сине-желтого цвета лежал в лесу в Тверской области, у аппарата было сломано крыло. На одном крыле была надпись «Слава Украине», на другом — «Героям слава», — передает telegram-канал Baza. Беспилотник нашел пенсионер из деревни, которая находится в Жарковском районе. После этого дрон забрали сотрудники ФСБ России. Сам беспилотник упал в Тверской области 21 августа. Ранее пенсионерка из Санкт-Петербурга подожгла офис Сбера под лозунг «Слава Украине». Ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Женщина призналась им, что стала жертвой телефонных мошенников, которые ей угрожали.

Жители Тверской области нашли украинский беспилотник с надписью «Слава Украине. Героем слава». Этот лозунг использовали украинские пособники нацистской Германии во время Второй мировой войны. «Беспилотник сине-желтого цвета лежал в лесу в Тверской области, у аппарата было сломано крыло. На одном крыле была надпись «Слава Украине», на другом — «Героям слава», — передает telegram-канал Baza. Беспилотник нашел пенсионер из деревни, которая находится в Жарковском районе. После этого дрон забрали сотрудники ФСБ России. Сам беспилотник упал в Тверской области 21 августа. Ранее пенсионерка из Санкт-Петербурга подожгла офис Сбера под лозунг «Слава Украине». Ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Женщина призналась им, что стала жертвой телефонных мошенников, которые ей угрожали.