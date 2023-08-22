В Тверской области нашли сбитый беспилотник с нацистским лозунгом

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Беспилотник с нацистскими надписями упал в лесу Жарковского района Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Тверской области нашли украинский беспилотник с надписью «Слава Украине. Героем слава». Этот лозунг использовали украинские пособники нацистской Германии во время Второй мировой войны.

«Беспилотник сине-желтого цвета лежал в лесу в Тверской области, у аппарата было сломано крыло. На одном крыле была надпись «Слава Украине», на другом — «Героям слава», — передает telegram-канал Baza. Беспилотник нашел пенсионер из деревни, которая находится в Жарковском районе. После этого дрон забрали сотрудники ФСБ России. Сам беспилотник упал в Тверской области 21 августа.

Ранее пенсионерка из Санкт-Петербурга подожгла офис Сбера под лозунг «Слава Украине». Ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Женщина призналась им, что стала жертвой телефонных мошенников, которые ей угрожали.

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Жители Тверской области нашли украинский беспилотник с надписью «Слава Украине. Героем слава». Этот лозунг использовали украинские пособники нацистской Германии во время Второй мировой войны. «Беспилотник сине-желтого цвета лежал в лесу в Тверской области, у аппарата было сломано крыло. На одном крыле была надпись «Слава Украине», на другом — «Героям слава», — передает telegram-канал Baza. Беспилотник нашел пенсионер из деревни, которая находится в Жарковском районе. После этого дрон забрали сотрудники ФСБ России. Сам беспилотник упал в Тверской области 21 августа. Ранее пенсионерка из Санкт-Петербурга подожгла офис Сбера под лозунг «Слава Украине». Ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Женщина призналась им, что стала жертвой телефонных мошенников, которые ей угрожали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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