В Тверской области нашли сбитый беспилотник с нацистским лозунгом

Жители Тверской области нашли украинский беспилотник с надписью «Слава Украине. Героем слава». Этот лозунг использовали украинские пособники нацистской Германии во время Второй мировой войны.
«Беспилотник сине-желтого цвета лежал в лесу в Тверской области, у аппарата было сломано крыло. На одном крыле была надпись «Слава Украине», на другом — «Героям слава», — передает telegram-канал Baza. Беспилотник нашел пенсионер из деревни, которая находится в Жарковском районе. После этого дрон забрали сотрудники ФСБ России. Сам беспилотник упал в Тверской области 21 августа.
Ранее пенсионерка из Санкт-Петербурга подожгла офис Сбера под лозунг «Слава Украине». Ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Женщина призналась им, что стала жертвой телефонных мошенников, которые ей угрожали.
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