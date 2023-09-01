На родине Гагарина неравнодушные люди отреставрировали школу к 1 сентября

В Гагарине, на родине первого космонавта, отреставрировали школу к 1 сентября

01 сентября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

В Гагарине открыли школу после ремонта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В городе Гагарин Смоленской области торжественно открыли отреставрированную школу №2 имени Евгения Камышева. Ремонт был проведен к предстоящему 90-летию со дня рождения первого космонавта — Юрия Гагарина, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Теперь в школе новое оборудование, включая интерактивную доску с проектором. Все сделали профессионально, трудились и строители, и группа дизайнеров. Отремонтировали спортивный зал, вход, фойе, переход в столовую. Поменяли покрытие на керамогранит. Сделали действительно качественный ремонт», — рассказал URA.RU директор школы Николай Чипенюк. Он добавил: «Приятно, что люди не только делали ремонт, но и прислушивались к пожеланиям и советам тех, кто работает в школе». Работы были проведены за счет средств бывших выпускников школы, при контроле общественного совета, в который входят депутаты Заксобрания региона. Добавим, при школе, носящей имя полного кавалера ордена Славы Евгения Камышева, готовятся открыть музей героя Великой Отечественной войны.

В городе Гагарин Смоленской области торжественно открыли отреставрированную школу №2 имени Евгения Камышева. Ремонт был проведен к предстоящему 90-летию со дня рождения первого космонавта — Юрия Гагарина, сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Теперь в школе новое оборудование, включая интерактивную доску с проектором. Все сделали профессионально, трудились и строители, и группа дизайнеров. Отремонтировали спортивный зал, вход, фойе, переход в столовую. Поменяли покрытие на керамогранит. Сделали действительно качественный ремонт», — рассказал URA.RU директор школы Николай Чипенюк. Он добавил: «Приятно, что люди не только делали ремонт, но и прислушивались к пожеланиям и советам тех, кто работает в школе». Работы были проведены за счет средств бывших выпускников школы, при контроле общественного совета, в который входят депутаты Заксобрания региона. Добавим, при школе, носящей имя полного кавалера ордена Славы Евгения Камышева, готовятся открыть музей героя Великой Отечественной войны.