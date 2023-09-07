В Госдуме задумались о выходе России из ЮНЕСКО

Депутат Толстой предложил РФ выйти из ЮНЕСКО ради интересов страны
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Марафон "Ночь выборов - 2017". Москва, толстой петр
Петр Толстой заявил, что ЮНЕСКО используют для давления на Россию Фото:

России следует выйти из состава ЮНЕСКО для защиты собственных интересов. Некогда научная и культурная организация стала слишком политизированной и оказывает давление на РФ, сказал депутат Госдумы Петр Толстой.

«Взаимодействовать — это одно, а слепо подчиняться их [западным] указкам — совсем другое. В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя», — написал Петр Толстой у себя в Telegram.

По словам депутата, после конфликта на Украине ЮНЕСКО стала слишком политизированной, как и многие международные организации. Он также назвал объединение площадкой для давления на российскую сторону.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО превысила свои полномочия, обвинив Москву в атаках на исторический центр Одессы. При этом никаких доказательств о причастности России не было, передает RT.

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России следует выйти из состава ЮНЕСКО для защиты собственных интересов. Некогда научная и культурная организация стала слишком политизированной и оказывает давление на РФ, сказал депутат Госдумы Петр Толстой. «Взаимодействовать — это одно, а слепо подчиняться их [западным] указкам — совсем другое. В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя», — написал Петр Толстой у себя в Telegram. По словам депутата, после конфликта на Украине ЮНЕСКО стала слишком политизированной, как и многие международные организации. Он также назвал объединение площадкой для давления на российскую сторону. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО превысила свои полномочия, обвинив Москву в атаках на исторический центр Одессы. При этом никаких доказательств о причастности России не было, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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