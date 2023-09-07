В Госдуме задумались о выходе России из ЮНЕСКО

России следует выйти из состава ЮНЕСКО для защиты собственных интересов. Некогда научная и культурная организация стала слишком политизированной и оказывает давление на РФ, сказал депутат Госдумы Петр Толстой.
«Взаимодействовать — это одно, а слепо подчиняться их [западным] указкам — совсем другое. В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя», —
По словам депутата, после конфликта на Украине ЮНЕСКО стала слишком политизированной, как и многие международные организации. Он также назвал объединение площадкой для давления на российскую сторону.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО превысила свои полномочия, обвинив Москву в атаках на исторический центр Одессы. При этом никаких доказательств о причастности России не было, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.