12 сентября 2023

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger передал управление топ-менеджеру Денису Щукину Фото:
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Компания-владелец иностранных брендов одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала подразделение в России топ-менеджеру Денису Щукину. Об этом сообщает «Коммерсант».

«PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО „Пивиэйч Сторс Рус“. Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО „Ритэйл Экселенс“» — говорится в материале.

Щукин с 2018 года был директором розничной сети PVH, а до этого работал в офисе бренда одежды Adidas. Теперь компания «Ритэйл Экселенс» продолжит управление магазинам Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которые работают по франшизе.

Ранее компания PVH объявила о временном закрытии магазинов из-за конфликта на Украине. При этом магазины, которые были открыты по франшизе, продолжили работу, передавал телеканал 360.

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Компания-владелец иностранных брендов одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала подразделение в России топ-менеджеру Денису Щукину. Об этом сообщает «Коммерсант». «PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО „Пивиэйч Сторс Рус“. Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО „Ритэйл Экселенс“» — говорится в материале. Щукин с 2018 года был директором розничной сети PVH, а до этого работал в офисе бренда одежды Adidas. Теперь компания «Ритэйл Экселенс» продолжит управление магазинам Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которые работают по франшизе. Ранее компания PVH объявила о временном закрытии магазинов из-за конфликта на Украине. При этом магазины, которые были открыты по франшизе, продолжили работу, передавал телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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