Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в РФ

13 сентября 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger передал управление топ-менеджеру Денису Щукину Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания-владелец иностранных брендов одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала подразделение в России топ-менеджеру Денису Щукину. Об этом сообщает «Коммерсант». «PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО „Пивиэйч Сторс Рус“. Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО „Ритэйл Экселенс“» — говорится в материале. Щукин с 2018 года был директором розничной сети PVH, а до этого работал в офисе бренда одежды Adidas. Теперь компания «Ритэйл Экселенс» продолжит управление магазинам Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которые работают по франшизе. Ранее компания PVH объявила о временном закрытии магазинов из-за конфликта на Украине. При этом магазины, которые были открыты по франшизе, продолжили работу, передавал телеканал 360.

Компания-владелец иностранных брендов одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала подразделение в России топ-менеджеру Денису Щукину. Об этом сообщает «Коммерсант». «PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО „Пивиэйч Сторс Рус“. Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО „Ритэйл Экселенс“» — говорится в материале. Щукин с 2018 года был директором розничной сети PVH, а до этого работал в офисе бренда одежды Adidas. Теперь компания «Ритэйл Экселенс» продолжит управление магазинам Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которые работают по франшизе. Ранее компания PVH объявила о временном закрытии магазинов из-за конфликта на Украине. При этом магазины, которые были открыты по франшизе, продолжили работу, передавал телеканал 360.