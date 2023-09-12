Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в РФ

Компания-владелец иностранных брендов одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) передала подразделение в России топ-менеджеру Денису Щукину. Об этом сообщает «Коммерсант».
«PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО „Пивиэйч Сторс Рус“. Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО „Ритэйл Экселенс“» —
Щукин с 2018 года был директором розничной сети PVH, а до этого работал в офисе бренда одежды Adidas. Теперь компания «Ритэйл Экселенс» продолжит управление магазинам Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которые работают по франшизе.
Ранее компания PVH объявила о временном закрытии магазинов из-за конфликта на Украине. При этом магазины, которые были открыты по франшизе, продолжили работу, передавал телеканал 360.
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