Москвичам покажут особенности уральских регионов и их жителей

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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Москва, лето, вднх, фонтан дружба народов
Якушев поручил регионам УрФО подготовиться к выставке «Россия», которая пройдет в Москве Фото:

В Москве пройдет выставка, на которой можно будет увидеть особенности регионов УрФО и их жителей. Она стартует 4 ноября.

«Цель выставки „Россия“ — показать все многообразие и величие нашей страны. Регионы УрФО подготовили оригинальные, запоминающиеся экспозиции. Они расскажут, чем живет Урал: о достижениях в экономике и инвестиционном потенциале, культуре и традициях, науке, искусстве и людях», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства.

В ближайшее время начнут монтировать стенды регионов. Выставка пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. На ней будут представлены все регионы страны, а также ведомства и госкорпорации. Площадь экспозиции составит более 250 тыс квадратных метров.

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В Москве пройдет выставка, на которой можно будет увидеть особенности регионов УрФО и их жителей. Она стартует 4 ноября. «Цель выставки „Россия“ — показать все многообразие и величие нашей страны. Регионы УрФО подготовили оригинальные, запоминающиеся экспозиции. Они расскажут, чем живет Урал: о достижениях в экономике и инвестиционном потенциале, культуре и традициях, науке, искусстве и людях», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства. В ближайшее время начнут монтировать стенды регионов. Выставка пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. На ней будут представлены все регионы страны, а также ведомства и госкорпорации. Площадь экспозиции составит более 250 тыс квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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