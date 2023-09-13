Москвичам покажут особенности уральских регионов и их жителей

13 сентября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Якушев поручил регионам УрФО подготовиться к выставке «Россия», которая пройдет в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве пройдет выставка, на которой можно будет увидеть особенности регионов УрФО и их жителей. Она стартует 4 ноября. «Цель выставки „Россия“ — показать все многообразие и величие нашей страны. Регионы УрФО подготовили оригинальные, запоминающиеся экспозиции. Они расскажут, чем живет Урал: о достижениях в экономике и инвестиционном потенциале, культуре и традициях, науке, искусстве и людях», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства. В ближайшее время начнут монтировать стенды регионов. Выставка пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. На ней будут представлены все регионы страны, а также ведомства и госкорпорации. Площадь экспозиции составит более 250 тыс квадратных метров.

В Москве пройдет выставка, на которой можно будет увидеть особенности регионов УрФО и их жителей. Она стартует 4 ноября. «Цель выставки „Россия“ — показать все многообразие и величие нашей страны. Регионы УрФО подготовили оригинальные, запоминающиеся экспозиции. Они расскажут, чем живет Урал: о достижениях в экономике и инвестиционном потенциале, культуре и традициях, науке, искусстве и людях», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства. В ближайшее время начнут монтировать стенды регионов. Выставка пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. На ней будут представлены все регионы страны, а также ведомства и госкорпорации. Площадь экспозиции составит более 250 тыс квадратных метров.