В США заявили о мировом дефиците топлива

17 сентября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Из-за жаркого лета в Северном полушарии многие заводы стали работать медленнее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мировые производители дизельного топлива не могут произвести его в том количестве, которое необходимо для всего мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Мировые нефтеперерабатывающие заводы не могут производить достаточно дизельного топлива, открывая новый инфляционный фронт и лишая экономику топлива», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что контракты по дизелю достигли рекордной стоимости — выше 140 долларов за баррель. В агентстве отметили, что ситуация может ухудшиться. Саудовская Аравия и Россия закрыли доступ к добыче нефти. Лидеры ОПЕК+ продлят эти ограничения до конца 2023 года — периода, когда спрос на топливо всегда увеличивается. Кроме того, из-за жаркого лета в Северном полушарии многие заводы стали работать медленнее, поэтому запасы остановились. Предприятия страдают от низкого уровня производства в течение нескольких месяцев. Глава отдела рынка нефти Международного энергетического агентства Торил Босони заявила, что самое напряженное время наступит зимой. По словам аналитика Goldman Sachs Group Inc Каллума Брюса, компания начала производить другие продукты, такие как авиационное топливо и бензин. Он отметил, что на них резко вырос спрос. Ранее сообщалось, что глава Минэнерго России Александр Новак поручил правительству найти решение проблемы с ценами на топливо в стране. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство России занимается ситуацией со стоимостью бензина, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мировые производители дизельного топлива не могут произвести его в том количестве, которое необходимо для всего мира. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Мировые нефтеперерабатывающие заводы не могут производить достаточно дизельного топлива, открывая новый инфляционный фронт и лишая экономику топлива», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что контракты по дизелю достигли рекордной стоимости — выше 140 долларов за баррель. В агентстве отметили, что ситуация может ухудшиться. Саудовская Аравия и Россия закрыли доступ к добыче нефти. Лидеры ОПЕК+ продлят эти ограничения до конца 2023 года — периода, когда спрос на топливо всегда увеличивается. Кроме того, из-за жаркого лета в Северном полушарии многие заводы стали работать медленнее, поэтому запасы остановились. Предприятия страдают от низкого уровня производства в течение нескольких месяцев. Глава отдела рынка нефти Международного энергетического агентства Торил Босони заявила, что самое напряженное время наступит зимой. По словам аналитика Goldman Sachs Group Inc Каллума Брюса, компания начала производить другие продукты, такие как авиационное топливо и бензин. Он отметил, что на них резко вырос спрос. Ранее сообщалось, что глава Минэнерго России Александр Новак поручил правительству найти решение проблемы с ценами на топливо в стране. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство России занимается ситуацией со стоимостью бензина, передает телеканал 360.